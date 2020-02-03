Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

“Согласно статье 83 Конституции Украины открытие третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва состоится 4 февраля 2020 в 10:00 в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины”, – говорится в сообщении.

16 января 2020 года Верховная Рада утвердила календарный план проведения третьей сессии, которая продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.

Календарным планом предусмотрено 12 пленарных недель, для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах – семь недель, для работы народных депутатов с избирателями – пять недель, для проведения часов вопросов к правительству – 12 часов.