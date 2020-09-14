Компания российского режиссера Ильи Хржановского проиграла суд против министерства культуры РФ по поводу решения о невыдаче прокатных лицензий для 4 лент, снятых в рамках проекта "ДАУ".

Об этом говорится в материалах суда.

В ноябре 2019 минкульт РФ решил отказать компании “Феномен Филмз”, соучредителем которой является режиссер и автор лент Илья Хржановский, в выдаче прокатных удостоверений на 4 фильма из проекта. Речь идет о лентах “ДАУ. Новый человек”, “ДАУ. Нора Сын”, “ДАУ. Саша Валера” и “ДАУ. Наташа”.

Как сообщалось ранее, в минкульте РФ заявляли, что фильмы “содержат материалы, пропагандирующие порнографию”.

“ДАУ. Наташа” был представлен ​​на Берлинале в 2020 году. На сайте Берлинского кинофестиваля о фильмах из проекта сообщили, что они содержат “провокационный рассказ о борьбе за власть и любовь” и “анализ тоталитаризма”.

“Интерфакс-Россия” пишет, что режиссер обращался с открытым письмом к руководству минкультуры РФ с просьбой выдать прокатные удостоверения. Но там отказались пересматривать решения и предложили обратиться в суд.

Уже в феврале 2020 компания подала иск против минкульта в Арбитражный суд Москвы с требованием признать решение незаконным.

После неоднократного переноса судебные разбирательства начались в июне. Завершились они 14 сентября. Суд постановил полностью отказать истцу в удовлетворении его требований.

Представительница “Феномен Филмз” Дарья Виолина в комментарии СМИ сообщила, что пока мотивировочную часть решения суд не объявил, поэтому причины отказа неизвестны.

“Компания “Феномен Филмз” намерена обжаловать решение суда”, — отметила Виолина.

Отметим, другие ленты, снятые в рамках проекта “ДАУ”, получили прокатные удостоверения и транслировались в РФ.