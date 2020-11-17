Диджитал Видео Конф — практическая конференция для бизнеса о том, как увеличивать продажи и узнаваемость бренда с помощью видеоконтента в диджитал-среде. Поговорим о стратегии, продакшн, рекламных форматах и платформах. Разберем кейсы компаний, и, конечно, посчитаем сколько это все стоит.