Будет полезно владельцам бизнеса, руководителям компаний и отделов, маркетологам и видео-мейкера.
В спикерах компании, которые вы точно знаете:
- Юлия Коляда, Head of Digital в Fedoriv;
- Олег Сухомлин, Agency Development Manager UA в Google;
- Юлия Колесниченко, Partner Manager, Facebook;
- Иван Ляшенко, CMO в Parimatch;
- Валентин Гриценко, СМО и Стас Горленко, Head of Internet Marketing в Ajax Systems;
- Никита Сойма, Head of Digital Marketing в Comfy;
- Андрей Шатырко, основатель Shatyrko;
- Семён Кременюк, COO AIR Media-Tech и другие лидеры мнений.
Организатор конференции — агентство Netpeak. Генеральный спонсор мероприятия — AIR Brands.
Дата: 4 декабря
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации на сайте — https://dvconf.com.ua