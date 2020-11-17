Будет полезно владельцам бизнеса, руководителям компаний и отделов, маркетологам и видео-мейкера.

В спикерах компании, которые вы точно знаете:

Организатор конференции — агентство Netpeak. Генеральный спонсор мероприятия — AIR Brands.

Дата: 4 декабря

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации на сайте — https://dvconf.com.ua