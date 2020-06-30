В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта, а именно:
Чемпионат Украины по стронгмену;
Соревнования по пауэрлифтингу;
Соревнования по армспорту;
Открытые тренировки по тхэквондо и черлидингу;
Выступление группы “Шпилясті кобзарі”;
Соревнования по гребле на концептах среди адаптивных атлетов, военнослужащих и профессионалов.
Дата – 4 июля 2020
Время – 11:00
Место – парк “Муромец”, Киев.
В рамках фестиваля будут и попытки установления рекордов Украины. В частности, Юрий Огоновский (Львов) в упражнении Супер-Йок, Роман Грицеляк (Львов) в упражнении Дамбл, Владимир Моисей (Бердянск) – адаптивный рекорд в становой тяге.
Владимир Моисей – атлет из Бердянска, который потерял руку в результате ДТП, которое произошло на дороге из-за смерча.