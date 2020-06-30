Федерация стронгмена Украины совместно с Департаментом молодежи и спорта КГГА проведет молодежный фестиваль - "Стронг Геймс".

В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта, а именно:

Чемпионат Украины по стронгмену;

Соревнования по пауэрлифтингу;

Соревнования по армспорту;

Открытые тренировки по тхэквондо и черлидингу;

Выступление группы “Шпилясті кобзарі”;

Соревнования по гребле на концептах среди адаптивных атлетов, военнослужащих и профессионалов.

Дата – 4 июля 2020

Время – 11:00

Место – парк “Муромец”, Киев.

В рамках фестиваля будут и попытки установления рекордов Украины. В частности, Юрий Огоновский (Львов) в упражнении Супер-Йок, Роман Грицеляк (Львов) в упражнении Дамбл, Владимир Моисей (Бердянск) – адаптивный рекорд в становой тяге.

Владимир Моисей – атлет из Бердянска, который потерял руку в результате ДТП, которое произошло на дороге из-за смерча.

Мы в социальных сетях:

Facebook

Сайт

Instagram