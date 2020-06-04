В среду, 4 июня, во всем мире отмечают Международный день невинных детей, жертв агрессии. Также в этот день наши предки чтили память святого Василиска.

#Буквы собрали интересные факты об этих праздниках.

В Казахстане сегодня День государственных символов, в Киргизии – День поминовения, в Тонга – День независимости, в Эстонии – День флага, в Финляндии – День оборонительных сил, в Молдавии – День банковского работника, а в США – День семьи.

Также стоит отметить, что в штате Алабама (США) сегодня день памяти об исторической личности – Джефферсоне Дэвисе.

Международный день невинных детей — жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)

Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций (ООН) после случая, когда в Бейруте вследствие налета израильской авиации из-за политического конфликта погибло множество детей. Памятный день был учрежден в 1982 году.

Налет произошел из-за покушения на жизнь Шломо Аргова, посла Израиля в Великобритании.

Налет инициировала террористическая организация Абу Нидаля в ночь с 3 на 4 июня 1982 года.

Генеральная Ассамблея ООН, “будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля”, постановила отмечать 4 июня как Международный день невинных детей — жертв агрессии.

“Воюющие стороны переходят все мыслимые границы по отношению к детям. Я призываю прекратить военные действия против детей. Таков закон войны, и нарушившие его должны быть привлечены к ответственности”, – говорится в послании исполнительного директора ЮНЕСКО Генриетты Фор.

День памяти Джефферсона Дэвиса, США

Джефферсон Финис Дэвис (Jefferson Finis Davis) – американский военный и политический деятель, первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США.

Американцы знают Джефферсона, как солдата, министра, сенатора, плантатора и сторонника рабства. Его главное достоинство – примирение Юга и Севера, с сохранением уважения со стороны южан.

В южных штатах США есть большое количество памятников историческому деятелю. Самый крупный из них – бетонный обелиск высотой 107 м, расположенный в Государственном историческом музее Джефферсона Дэвиса в Фэрвью, штата Кентукки.

Также на территории США есть шоссе Джефферсона Дэвиса — трансконтинентальная автомагистраль, проходящая по южным штатам. Фрагменты этого шоссе в Вирджинии, Алабаме и других штатах до сих пор носят имя Джефферсона Дэвиса.

Изображение Дэвиса было на нескольких почтовых марках, банкнотах КША достоинством 50 долларов, а также на купюре достоинством 50 центов.

В нескольких штатах отмечается “День рождения Джефферсона Дэвиса”. 3 июня, в день его рождения, этот праздник отмечается во Флориде, Кентукки, Луизиане и Теннесси.

Церковные праздники 4 июня

Этот день наши предки называли Василисков или Соловьиный, вспоминая о мученике Василиске, племяннике Феодора Тирона.

Стоит не путать двух Василисков. Первый – христианский мученик, а второй – чудовищный змей с гребенью на голове в форму диадемы. Говорили, что он может убить все живое только взглядом или дыханием. Это чудище боится только крика петуха или отражения в зеркале. Также говорили, что если в этот день, 4 июня, не собрать все яйца из курятника и не сварить их, то из одного из них может вылупиться Василиск.

В этот день было не принято пахать и сеять, иначе на поле вырастут только васильки и полынь. Также наши предки говорили, что 4 июня нельзя сеять рожь, иначе на поле может уродиться Василиск, после чего в деревню придет настоящая беда: поля высохнут, из колодцев уйдет вода, девушки станут болеть и дурнеть.

Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.

Приметы на Василиска

Этот день также называют Соловьиным. В это время птицеловы подслушивали соловьев для отлова.

Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.

Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.

Птицы весело поют – к хорошей погоде.

Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.

Ночью запел соловей – к ясной погоде.

Черные круги вокруг звезд – к ненастью.

Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.

4 июня: этот день в истории

1665 — испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом, в Марианские.

1716 — в Луизиану (Северная Америка) впервые привезли африканских рабов.

1800 — в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.

1817 — правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.

1856 — основана Третьяковская галерея.

1896 – испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.

1908 — прах писателя Эмиля Золя перенесен в Пантеон.

1917 — в Колумбийском университете (Нью-Йорк) впервые вручили Пулитцеровскую премию.

1925 — основан автомобильный концерн “Крайслер”.

1950 – в Южной Африке с принятием нескольких законов сложилась государственная система апартеида. Поправка к закону о безнравственности 1949 года запретила половые отношения между европейцами и цветными. Закон о регистрации населения потребовал обязательной регистрации по принадлежности к группе белых, цветных или африканцев. Закон о районах проживания установил механизм образования изолированных зон, в которых разрешалось проживание лицам одной расовой группы. Закон о подавлении коммунистического движения предоставил министру юстиции широкие полномочия для преследования любой оппозиционной организации.

1956 — госдепартамент США опубликовал “секретный” доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС “О культе личности и его последствиях”.

1969 — в Израиле принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем.

1975 – “Роллинг Стоунз” стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.

2000 – правительство Шри-Ланки отменило запрет на проведение демонстраций в стране.

2010 – состоялся первый запуск ракеты-носителя “Фалькон-9” с мыса Канаверал.

Именинники 4 июня

469 до н. э. – Сократ, древнегреческий философ.

1738 — Георг III Ганноверский, король Великобритании (1760—1801).

1744 — Патрик Фергюсон, британский офицер, участник Войны за независимость США.

1907 — Розалинд Расселл, американская актриса, обладательница пяти премий “Золотой глобус”.

1975 – Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница “Оскара” и трех “Золотых глобусов”.

1976 — Алексей Навальный, российский юрист, политический и общественный деятель.

В этот день поздравления с днем ангела принимают Василий (Василиск), Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.