В связи с переходом города Харьков в "красную" карантинную зону, закрытием кинотеатров и учреждений культуры мы ограничены в возможности провести запланированные офлайновые кинопоказы в рамках нашего кинофестиваля. Впрочем, фестиваль не отменяется, а переходит в онлайн.

Все показы фильмов на сайте meetdocsfestival.com будут бесплатными! Количество сеансов на некоторые картины из программы будет ограниченным.

Для просмотра фильмов нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте кинофестиваля meetdocsfestival.com.

Фестиваль проходит при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии, Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинской культурного фонда.

Из-за обновления формата предыдущая программа изменилась.

Онлайн на сайте кинофестиваля meetdocsfestival.com состоится трансляция и внеконкурсной программы.

Большая часть программы сохранена, добавились и новые картины.

Внеконкурсная программа показов

MeetDocs:

“Для Сами”, режиссер Ваад аль-Катеб, Великобритания, Сирия / 2019/100 ‘;

“Гаражане”, режиссер Наталья Ефимкин, Германия / 2020/95 ‘;

“В поисках Салли”, режиссер Тамара Давит, Канада / 2020/78 ‘;

“Для кого-то другого”, режиссер Свен Блюм, Швеция / 2020/90 ‘;

“Когда осядет пыль”, режиссер Джон Аппел, Нидерланды / 2019/78 ‘;

“Гидроизоляция”, режиссер Даниэла Кёниг, Германия, 2019, 88 ‘.

MeetNonDocs:

“Номера”, режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев, Украина, Польша, Чехия, Франция / 2020 / 104′;

“Забытые”, режиссер Дарья Онищенко, Украина, Швейцария / 2019/90 ‘;

“Парфенон”, режиссер Мантас Кведаравичус, Литва, Украина, Франция / 2019/119 ‘;

“Мои мысли тихие”, режиссер Антонио Лукич, Украина / 2019/104 “.

Фильмом-закрытием 31 октября станет картина “Дом” режисерок Татьяны Кононенко и Матильды Местер.

Лента посвящена Госпрому – символу Харькова и шедевру конструктивизма.

К сожалению, из-за перехода в онлайн и отсутствия показов в Харькове не состоятся показы фильмов “Атлантида”, “В.Сильвестров” и “Земля голубая, будто апельсин”.

Впрочем, организаторам удалось сохранить некоторые активности в Харькове.

Офлайн 30 октября с 13:00 до 15:00 состоится паблик ток с актрисой фильма “Гнездо горлицы”, обладательницей “Золотой Дзиги” за лучшую женскую роль Риммой Зюбиной.

В Invite Hub в Харькове состоится фестиваль короткометражного независимого украинского кино “Бардак-офлайн” (для разрешенного в условиях “красной” карантинной зоны количества зрителей – 20 человек).

Показ фильмов программы “Бардак” пройдет 30 октября с 15:00 до 18:40 с соблюдением требований МОЗ, ВОЗ, городской и областной власти.

Программа:

Блок 1.

MUTE, режиссер Кирилл Земляной;

The Barber, режиссер Сергей Пудич;

“Магазинчик”, режиссер Александр Онуфриев;

“Исповедь Вампира”, режиссер Тарас Винни;

“Дневник 1937”, режиссер Павел Дорогой;

“Сторонник”, режиссер Сергей Найда;

Filter Selfie, режиссер Элина Пупина;

“Сила и Правда”, режиссер Андрей Люлько;

the truth / 2001, режиссер Александр Гойсан;

“Ragapop – Сяся”, режиссер Максим Котских;

FLASH POINT, режиссер Елена Резниченко.

Блок 2.

“Соната для скрипки без сопровождения”, режиссер Полина Беляева;

“Неизолированные”, режиссеры Юркова Елена, Новиков Андрей;

Power and Truth, режиссер Роман Бордун;

Courier, режиссер Александр Корешков;

“Минута”, режиссер Андрей Тараненко;

“Я обращаюсь”, режиссер Максим Котских;

“Другая жизнь”, режиссеры Анастасия Кривченко, Алексей Новиков;

“Идеальная семья”, режиссер Дмитрий Ковальский;

“Наташа”, режиссер София Полищук;

“Вова Чайка с 10В”, режиссер Валерия Сторчак;

“Иванко”, режиссер Мария Феленк.

В Zoom состоятся мастер-классы от Дарьи Онищенко, Анны Жыжы, Лады Сабовой, Vialex Motion Lab. Подробности в события:

https://www.facebook.com/events/756083428575981/

В Киеве 30 октября с 18:00 до 19:00 в HUB 4.0 (переулок Ярославский, 1 \ 3) состоится мастер-класс Анны Ярошевич и Алены Качкан “Case study. Как сделать успешный краудфандинг: кейс фильма “Имей далеко, имей хорошо””.

31 октября в Киеве в Kooperativ Afisha (ул. Большая Васильковская, 5) состоится питчинг документальных кинопроектов и церемония награждения победителей фестиваля.

Ранее оргкомитет фестиваля сообщал, что впервые при поддержке Украинского культурного фонда онлайн пройдет Национальный конкурс полнометражных документальных фильмов, произведенных в Украине или в копродукции.

Участники Национального конкурса:

“Зарваница” / New Jerusalem, режиссеры Ярема Малащук и Роман Химей, 2019, Украина;

“Поезд “Киев-Война”” / Train “Kyiv-War”, режиссер Корней Грицюк, 2020, Украина;

“Вторжение на Байконур” / Breaking into Baikonur, режиссер Ангел Ангелов, 2020, Украина (мировая премьера)

“Бес” / Demon, режиссер Егор Трояновский, 2020, Украина;

Not Alone, режиссер Снежана Гусаревич, 2020, Украина (мировая премьера)

War Note, режиссер Роман Дорогой, 2020, Украина.

Каждый фильм будет доступен для просмотра двое суток.

Победителя определяет жюри в составе режиссера и драматурга Натали Ворожбит, режиссера Сергея Буковского и киноменеджера, участницы Совета по государственной поддержке кинематографии Людмилы Горделадзе.

Победитель получит денежный приз в 30 000 гривен от Агентства креативных индустрий и коммуникаций “ПотомуЧто”, приз фестиваля за лучший фильм Национального конкурса и сертификат на обучение в Академии Dronarium на курс “Подготовка операторов БПЛА” от партнера приза Dronarium.

Также путем зрительского голосования будет определен обладатель приза зрительских симпатий. Кроме самой статуэтки победитель получит сертификат на техническое обеспечение съемок на сумму 30 000 гривен от спонсора приза зрительских симпатий, компании Patriot Rental.

Дизайн призов победителям Национального конкурса разработан студией Aza Nizi Maza.

Также при поддержке Украинского культурного фонда онлайн состоится второй конкурс детского социального видео и конкурс украинского короткометражного независимого кино “Бардак”.

В конкурс детского социального видео вошли 23 видеоролики, снятые творческими коллективами и лично детьми. География представленных работ включает всю Украину: запад и восток, север и юг, даже территорию аннексированного украинского Крыма.

Голосовать за ролики можно на нашем сайте с 26 по 28 октября. Также победителя выберет жюри.

Трансляция онлайн-конкурса “Бардак” состоится 29 октября.

Участники конкурса:

“Да мут петь”, реж. Анна Ютченко и Диана Горбань;

“Усталость”, реж. Валентина Гетьман;

BRAVE FACTORY, реж. Andrew AJ и Tina AJ;

“Сильные духом”, реж. Вячеслав Бегун;

“Родимое пятно”, реж. Мария Шевченко;

“Лёгкость бытия”, реж. Сергей Хорольский и Дарья Юсикова;

“Я, робот”, реж. Роман Бордун;

“2014”, реж. Мирослава Трофимчук и Анна Гладкая;

The Dark Waves of Styx, реж. Сергей касторная;

“Атомная осень”, реж. Устин Данчук;

“Эффект бакенбарды”, реж. Станислав Лозовский;

The Coin, реж. Орест Смилянец;

AESTHETIC OF EAS, реж. Kristina Borhes;

“”Дворник” под грушей”, реж. Константин Пироженко;

Blessed, реж. Екатерина Цвигун;

# LIKE4LIKE, реж. Сергей Мисаки;

One More Day, реж. Александр Шимко;

GIVE PLANET A CHANCE, реж. Андрей Капля;

Actors and actresses, реж. Корней Грицюк;

Оливковое небо, реж. Андрей Остриковський;

Immigrant Holdem, реж. Слава Бабенков;

TILIA, реж. Татьяна Усова;

“Правозащитные очки”, реж. Андрей Остриковський;

“Монетка счастья”, реж. Элина Пупина;

Bean and sport, реж. Александр Букреев.

Рубрика MeetRetrospective переходит в телевизионный формат.

Главный информационный партнер кинофестиваля телеканал Simon в своем эфире все фестивальную неделю показывать ретроспективу фильмов:

“Братья по оружию”, реж. Сергей Лысенко;

“Герой моего времени”, реж. Тоня Ноябрева;

“2020 Безлюдная страна”, реж. Корней Грицюк;

“Родные”, реж. Виталий Манский;

“Истальгия”, реж. Дарья Онищенко;

“Заповедник Аскания”, реж. Андрей Литвиненко;

“Живые”, реж. Сергей Буковский.

Кроме этого интересные встречи с режиссерами-участниками Нацконкурса документального кино пройдут в программе “Онлайн-разговор с Еленой Скалецкой” 26-28 октября на телеканале Simon трансляцией в YouTube.