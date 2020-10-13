В этом году международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs продлится почти неделю – с 26 по 31 октября. Кинофестиваль пройдет в смешанном онлайн- и оффлайн-формате. Онлайн-часть пройдет с 26 по 29 октября. Офлайн-часть состоится в Харькове с 29 по 31 октября.

2 мировые премьеры, 4 украинских и 8 харьковских – на фестивале будет представлено 25 полнометражных и 47 короткометражных картин.

Впервые при поддержке Украинского культурного фонда онлайн пройдет Национальный конкурс полнометражных документальных фильмов, произведенных в Украине или в копродукции. Каждый фильм будет доступен для просмотра двое суток.

Победителя определяет жюри в составе режиссера и драматургини Натали Ворожбит, режиссера Сергея Буковского и киноменеджеркы, участницы Совета по государственной поддержке кинематографии Людмилы Горделадзе.

Победитель получит денежный приз в 30 000 гривен от Агентства креативных индустрий и коммуникаций “ПотомуЧто”, приз фестиваля за лучший фильм Национального конкурса и сертификат на обучение в Академии Dronarium на курс “Подготовка операторов БПЛА” от партнера приза Dronarium.

Также путем зрительского голосования будет определен обладатель приза зрительских симпатий. Кроме самой статуэтки победитель получит сертификат на техническое обеспечение съемок на сумму 30 000 гривен от спонсора приза зрительских симпатий, компании Patriot Rental.

Дизайн призов победителям Национального конкурса разработан студией Aza Nizi Maza.

Участники Национального конкурса:

“Зарваниця” / New Jerusalem, режисери Ярема Малащук і Роман Хімей, 2019, Україна;

“Поїзд „Київ-Війна“” / Train “Kyiv-War”, режисер Корній Грицюк, 2020, Україна;

“Вторгнення на Байконур” / Breaking into Baikonur, режисер Ангел Ангелов, 2020, Україна (світова прем’єра);

“Бєс” / Demon, режисер Єгор Трояновський, 2020, Україна;

Not Alone, режисерка Сніжана Гусаревич, 2020, Україна (світова прем’єра);

War Note, режисер Роман Любий, 2020, Україна.

Также при поддержке Украинского культурного фонда онлайн состоится второй конкурс детского социального видео и конкурс украинского короткометражного независимого кино “Бардак”.

Участники онлайн-конкурса “Бардак”:

“Так мут співати”, реж. Анна Ютченко і Діана Горбань;

“Втома”, реж. Валентина Гетьман;

BRAVE FACTORY, реж. Andrew AJ і Tina AJ;

“Сильні духом”, реж. В’ячеслав Бігун;

“Родима Пляма”, реж. Марія Шевченко;

“Лёгкость бытия”, реж. Сергій Хорольський і Дарина Юсикова;

“Я, робот”, реж. Роман Бордун;

“2014”, реж. Мирослава Трофимчук і Ганна Гладка;

The Dark Waves of Styx, реж. Сергій Касторних;

“Атомна осінь”, реж. Устин Данчук;

“Ефект бакенбарда”, реж. Станіслав Лозовський;

The Coin, реж. Орест Смілянець;

AESTHETIC OF EAS, реж. Kristina Borhes;

“„Дворнік“ під грушею”, реж. Костянтин Пироженко;

Blessed, реж. Катерина Цвігун;

#LIKE4LIKE, реж. Сергій Мисак;

One More Day, реж. Олександр Шимко;

GIVE PLANET A CHANCE, реж. Андрій Капля;

Actors and actresses, реж. Корній Грицюк;

Oliva sky, реж. Andrew Ostrikovskiy;

Immigrant Holdem, реж. Слава Бабенков;

“Липа”, реж. Тетяна Усова;

“Правозахисні окуляри”, реж. Андрій Островський;

“Монетка щастя”, реж. Еліна Пупіна;

Mr. Bean and sport, реж. Олександр Букрєєв.

Офлайн-часть фестиваля состоится в Харькове с 29 по 31 октября при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и Государственного агентства Украины по вопросам кино.31 октября в Большом зале Театрально-концертного центра (ул. Сумская, 25) в третий раз состоится питчинг документальных полнометражных кинопроектив ( Украина или копродукции).

Победитель получит приз – MacBook. Кроме того, компания Star Media, главный партнер индустриальной секции, выберет проект, который получит скрипт-докторинг.

Питчинг предшествовать дня интенсив от продюсеров Феликса Кригсхайма и Натальи Либет, а также проектно менеджера международной платформы B2B Doc – Baltic to Black Sea Documentary Network Алекса Ширяева.

Участники питчинга:

“Навмисна брехня”, режисер Олексій Радинський, продюсер Любов Кнорозок;

“Фото на пам’ять”, режисери Ольга Черних, Регіна Мар’яновська-Девидзон, продюсер Олексій Гладушевський;

“Деміург”, режисерка Ольга Семак, продюсери Олена Семак, Олександр Течинський;

“Тренер-батько. Виховані боксом”, режисер Олексій Савелов, продюсерка Надія Грачова;

“Швидка на переферії”, режисер Дмитро Грешко, продюсерка Поліна Герман;

“Ночами море світиться”, режисерка Світлана Ліщинська, продюсерка Надія Грачова;

“Повторюй за мною”, режисерка та продюсерка Любовь Дуракова;

“ЄвроДонбас”, режисер Корній Грицюк, продюсерка Анна Паленчук;

“Зовсім не страшний фільм”, режисерка Стрий Єлизавета, продюсерка Оксана Іванців;

“Рівень кохання”, режисерка Тетяна Дородніцина, продюсерка Оксана Іванців.

К внеконкурсной программы вошли 12 игровых и документальных картин.

Фильмом-открытия 29 октября станет “Атлантида” Валентина Васяновича, выдвинутая на соискание премии “Оскар” от Украины.

Картину представят сам режиссер и исполнители главных ролей Андрей Римарук, Людмила Билека и Василий Антоняк.

Также режиссер проведет накануне public talk для харьковчан.

Фильмом-закрытием станут “Номера” Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Мировая премьера ленты, над которой Сенцов работал в российской тюрьме, состоялась в этом году на Берлинском кинофестивале. Кроме того, Ахтем Сеитаблаев проведет творческую встречу и расскажет о сочетании режиссерской и актерской профессии.

Также в игровой секции MeetNonDocs вошли картины Дарьи Онищенко “Забытые” и “Парфенон” Мантаса Кведаравичуса.

К документальной внеконкурсной программы вошли картины, которые будут впервые показаны в Украини.Чимало фильмов в этом году посвящены женщине – и как главной героини, и как создателю. Это фильмы о женщинах и сняты женщинами. Ведь наш фестиваль не только выступает за гендерное равенство, но и за надлежащие и равные возможности работы для женщин в киноиндустрии.



Внеконкурсная программа документальных фильмов:

“Будинок”, Режисерки Тетяна Кононенко, Матільда Местер, Німеччина, Україна / 2019 / 93’ (спеціальний безкоштовний показ картини про Держпром — символ Харкова та шедевр конструктивізму);

“Для Сами”, Режисерка Ваад аль-Катеб, Великобританія, Сирія / 2019 / 100’;

“Земля блакитна, ніби апельсин”, Режисерка Ірина Цілик, Україна, Литва / 2020 / 74’;

“В.Сильвестров”, Режисер Сергій Буковський, Україна / 2019 / 156’;

“Гаражанє”, Режисерка Наталія Єфімкіна, Німеччина / 2020 / 95’;

“У пошуках Саллі”, Режисерка Тамара Давіт, Канада / 2020 / 78’;

“Для когось іншого”, Режисер Свен Блюм, Швеція / 2020 / 90’;

“Коли осяде пил”, Режисер Джон Аппел, Нідерланди / 2019 / 78’.

Также 30 октября состоится показ фильмов конкурса “Бардак” режиме.

В программу вошли такие картины: