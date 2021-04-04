Сегодня, 4 апреля, мир отмечает Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Всемирный день моркови, Всемирный день крысы, Международный день бродячих животных, День веб-мастера, День витамина С, День "Объятия газетчика "День хождения вокруг. Кроме того, сегодня День создания НАТО.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1103 – разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом.

1147 – суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Первое летописное упоминание о Москве.

1581 – бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.

1785 – английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1932 – после 5 лет исследований профессор Чарльз Глен Кинг из университета города Питтсбург выделил витамин C.

1949 – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО).

1960 – на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» досталось фильму «Бен Гур”. Это достижение сумел повторить только фильм “Титаник”.

1964 – сразу 5 первых позиций в хит-параде американского журнала Billboard заняли песни группы “Битлз”. Это достижение не смог повторить ни один исполнитель.

1973 – в Нью-Йорке открыли комплекс Всемирного торгового центра, который спроектировал японский архитектор Минору Ямасаки. Комплекс был разрушен 11 сентября 2001 в результате террористической атаки.

2004 – официально включен украинский язык интерфейса украинской Википедии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 апреля чтит память святого мученика Василия Анкирского.

Римо-католики сегодня отмечают Пасху.

Приметы погоды:

Если на заре вокруг солнца краснеют круга, значит, год будет урожайным.

В небе синие тучи – будет теплая погода.

Именины празднуют: Аглаида, Аполлинария, Василий, Дарья, Дросида, Исаакий, Мамфуса, Таисия.