Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1103 – разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом.
1147 – суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Первое летописное упоминание о Москве.
1581 – бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.
1785 – английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.
1932 – после 5 лет исследований профессор Чарльз Глен Кинг из университета города Питтсбург выделил витамин C.
1949 – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО).
1960 – на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» досталось фильму «Бен Гур”. Это достижение сумел повторить только фильм “Титаник”.
1964 – сразу 5 первых позиций в хит-параде американского журнала Billboard заняли песни группы “Битлз”. Это достижение не смог повторить ни один исполнитель.
1973 – в Нью-Йорке открыли комплекс Всемирного торгового центра, который спроектировал японский архитектор Минору Ямасаки. Комплекс был разрушен 11 сентября 2001 в результате террористической атаки.
2004 – официально включен украинский язык интерфейса украинской Википедии.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 4 апреля чтит память святого мученика Василия Анкирского.
Римо-католики сегодня отмечают Пасху.
Приметы погоды:
Если на заре вокруг солнца краснеют круга, значит, год будет урожайным.
В небе синие тучи – будет теплая погода.
Именины празднуют: Аглаида, Аполлинария, Василий, Дарья, Дросида, Исаакий, Мамфуса, Таисия.