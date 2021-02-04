Сегодня, 4 февраля, мир отмечает Всемирный день борьбы против рака.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1708 – кантата № 71 (“Выборная кантата”) стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха.

1789 – в Филадельфии на заседании выборщиков, представляющих 10 из 11-и штатов, ратифицировали конституцию США, единогласно, шестьдесят девятой голосами, был избран Джорджа Вашингтона первым президентом США.

1793 – Второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединены к Российской империи.

1906 – департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.

1945 – в Ливадии (Крым) открылась Ялтинская конференция – дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного строя.

1971 – объявлено о банкротстве британской компании “Роллс-Ройс”.

1974 – после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово.

2004 – начала работу социальная сеть Facebook. Ее основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг.

2005 – Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на должности премьер-министра Украины.

Какой сегодня церковный праздник:

4 февраля православные христиане отмечают день святого Тимофея – ученика апостола Павла. Согласно преданию, на склоне лет он принял мученическую смерть от рук язычников.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит этого дня брать деньги в долг, а также занимать их;

Нельзя ссориться и обижаться на родных;

Нельзя сегодня тяжело работать;

Не стоит выходить из дома до позднего вечера;

Нельзя сегодня злоупотреблять алкоголем, а также переедать.

Приметы:

сильный мороз – до скорой весны;

стекло запотевает во время мороза – к потеплению;

много снега – к хорошему урожаю зерновых.

Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа и Николая.