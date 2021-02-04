Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1708 – кантата № 71 (“Выборная кантата”) стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха.
1789 – в Филадельфии на заседании выборщиков, представляющих 10 из 11-и штатов, ратифицировали конституцию США, единогласно, шестьдесят девятой голосами, был избран Джорджа Вашингтона первым президентом США.
1793 – Второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединены к Российской империи.
1906 – департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.
1945 – в Ливадии (Крым) открылась Ялтинская конференция – дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного строя.
1971 – объявлено о банкротстве британской компании “Роллс-Ройс”.
1974 – после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово.
2004 – начала работу социальная сеть Facebook. Ее основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг.
2005 – Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на должности премьер-министра Украины.
Какой сегодня церковный праздник:
4 февраля православные христиане отмечают день святого Тимофея – ученика апостола Павла. Согласно преданию, на склоне лет он принял мученическую смерть от рук язычников.
Что сегодня нельзя делать
- Не стоит этого дня брать деньги в долг, а также занимать их;
- Нельзя ссориться и обижаться на родных;
- Нельзя сегодня тяжело работать;
- Не стоит выходить из дома до позднего вечера;
- Нельзя сегодня злоупотреблять алкоголем, а также переедать.
Приметы:
- сильный мороз – до скорой весны;
- стекло запотевает во время мороза – к потеплению;
- много снега – к хорошему урожаю зерновых.
Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа и Николая.