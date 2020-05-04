Сегодня, 4 мая, в мире отмечают Международный день пожарных, день "Звездных войн", день рождения складного зонтика, Всемирный день поддержки, Глобальную неделю безопасности дорожного движения, День борьбы с буллингом.

Об этом рассказывают #Буквы.

В этот день церковь чтит святого епископа Януария, а также мучеников Прокула, Соссия и Фауста, которые приняли мученическую смерть около 305 года во времена правления Диоклетиана, который известен своим непримиримым отношением к христианам.

Сегодня именины у Федора, Дениса и Алексея.

В этот день:

В 1113 году Владимир Мономах вступил на княжеский престол.

В 1715 году в Париже создали первый складной зонтик.

В 1776 году провозглашена независимость острова Род-Айленд – ныне штат США.

В 1838 году великого украинского поэта Тараса Шевченко выкупили из крепостной неволи.

В 1878 году Томас Алва Эдисон продемонстрировал изобретенный им фонограф – предшественник граммофона.

В 1904 году в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием “Роллс-Ройс”.

В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании.

В 1986 году зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров.

В 1990 году Латвия объявила независимость.