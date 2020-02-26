4 марта 2020 года в Киеве в "Champion Hall" состоится презентация международной промоутерской компании по смешанным единоборствам ММА "ELITE MMA PRO".

В Украине создан официальный промоушен по смешанным единоборствам ММА.

“ELITE MMA PRO” становится официальным партнером Национальной Федерации смешанных единоборств ММА Украины всех возрастов и уровней подготовки спортсменов и получает исключительное законное право на проведение официальных турниров с ММА национального и международного уровней в Украине. Теперь наши спортсмены будут иметь четкое понимание, как попасть на престижные международные турниры по ММА во всем мире.

Международная промоутерская компания целью проводить зрелищные турниры по смешанным единоборствам в Украине и предоставлять возможности карьерного роста спортсменам от I-го детского разряда к профессионалу.

На презентации будет представлена ​​линейка поясов организации, за которые будут соревноваться лучшие спортсмены национальных и международных уровней и профессионалы: “Elite MMA UA”, “Elite MMA International” и “Elite MMA Pro” соответственно.

Во время мероприятия состоится пресс-конференции ТОП-менеджмента организации, будут подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве с рядом национальных федераций по различным видам единоборств.

Несмотря на то, что промоутерская компания только начинает свою деятельность, на 2020 год запланирован плотный график спортивных событий, которые частично будут анонсированы на пресс-конференции. Как отмечает Дмитрий Христюк, президент “ELITE MMA PRO”: “Впереди – много совместной работы! В начале марта – большая презентация нашего плана действий, нового международного проекта и еще много интересного! Будет очень жарко! И это – без преувеличения “.

В рамках мероприятия состоится встреча с непобедимым Ярославом Амосовым, будут присутствовать его тренер Сердюк Федор Николаевич и его спортивный менеджер Андрей Спивачук.

Среди гостей будут присутствовать президент Федерации Олег Рожкевич, члены президиума и руководители областных обособленных подразделений Федерации.

Презентация “ELITE MMA PRO” состоится 4 марта в Киеве в “Champion Hall”, начало в 11:00, вход по предварительным спискам.