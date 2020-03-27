Украинские больницы получат детали к аппаратам искусственной вентиляции легких, отпечатанные на 3D-принтере. Первый комплект изделий уже готовится к отправке.

Помощь медикам предлагает одесская группа компаний Infomir. IT-производитель владеет уникальной в стране линией 3D-печати. Оказалось, на ней можно печатать не только коммерческую продукцию, но и жизненно необходимую.

Одесситы сообщают , что готовы обеспечить всю Украину переходниками и клапанами для аппаратов искусственной вентиляции легких. Благодаря этому, к одному аппарату ИВЛ можно будет подключить вместо одного – до четырех пациентов. Коммерческий директор Infomir Виктор Артющенко говорит, что прототип одобрен специалистами, первые 50 деталей готовятся к отправке. Далее планируется печать до 400 переходников в сутки.

Кроме этого, в Одессе готовы запустить 3D-печать масок, очков и респираторов для медиков. Их прототипы уже созданы.