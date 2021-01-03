Четыре сенаторы-республиканцы призвали Конгресс США утвердить результаты голосования коллегии выборщиков по итогам выборов президента. Эти сенаторы подписали двухпартийное заявление.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вместе с четырьмя сенаторами от Демократической партии (Джо Мачин, Марк Уорнер, Дженн Шахин и Мэгги Хассан) и одним независимым сенатором (Билл Кэссиди) с заявлением выступили Митт Ромни (штат Юта), Сюзан Коллинс (Мэн), Лиза Мурковски (Аляска) и Билл Кэссиди (Луизиана).

“Сейчас все попытки поставить под сомнение результаты выборов противоречат четко выраженной воли американского народа и подрывают уверенность в уже определенных результатах. Избиратели проголосовали, пришло время Конгресса утвердить результаты, выполнив свои обязательства. Нужно двигаться дальше”, – сказано в заявлении.

Как сообщает издание USA Today, в Вашингтоне уже готовятся к, возможно, самым массовым протестам сторонников Трампа 6 января (в частности, правоохранительные органы).

Предыдущие демонстрации часто сопровождали различные инциденты и стычки.

В соцсетях сообщение о митинге активно продвигают различные группы, поддерживающие Трампа (например, “#StopTheSteal”).

Служба национальных парков США уже получила три заявки на проведение акций протеста 6 января. Например, консервативная группа “Women for America First”, которая участвовала в организации ноябрьского марша “Million MAGA March”, запросила разрешение на проведение акции протеста на площади Freedom Plaza в Вашингтоне (ориентировочное количество участников – 5000).

Еще одна группа под названием “Коалиция 80 процентов” запросила разрешение для 10 000 протестующих в том же районе. Как отмечает издание, название группы “относится к примерно 80% избирателей Трампа, которые не верят, что Байден победил на выборах справедливо”.

В Сети появляются сообщения, что на протест также выйдут представители крайне правой, неофашистской организации “Proud Boys”, которая поддерживает Трампа.

Как известно, 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.

Но голосование коллегии выборщиков – не последний шаг в конституционном процессе избрания президента США.

В соответствии с конституцией страны, результаты голосования коллегии еще должны быть утверждены Конгрессом США. Это должно произойти 6 января (на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса).