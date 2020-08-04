Во вторник, 4 августа, православные христиане отмечают День памяти святой Марии Магдалины. В этот день принято собирать росу в серебряную посуду, чтобы умыться. Говорят, что роса подарит красоту и здоровье.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

День береговой охраны (United States Coast Guard Day)

Этот профессиональный праздник отмечают в США с 1790 года. Он был учрежден Советом Министров в США.

В тот день Конгресс США, под руководством Министра финансов Александра Гамильтона (Alexander Hamilton), поручил начать строительство флота страны. На тот момент у США было только 10 катеров.

Береговой охраной с того времени называли Службу таможенных судов (Revenue Cutter Service) и до 1967 года она находилась в подчинении министерства финансов США, а затем — министерства транспорта США.

Начиная с 2003 года береговая охрана подчинена министерству внутренней безопасности США. А ее девиз — Semper Paratus.

Также стоит отметить, что Береговая охрана США (United States Coast Guard, USCG) – это часть Вооруженных сил США и предназначена она для наблюдения за выполнением федерального законодательства и обеспечения безопасности плавания судов в водах открытого моря и во внутренних водоемах страны. кроме этого, Береговая охрана призвана защищать население, окружающую среду, экономику и безопасность США в любом морском регионе, в котором эти интересы находятся под угрозой, включая международные воды, американскую береговую линию, порты и внутренние воды.

Военнослужащие USCG принимали участие во всех вооруженных конфликтах США, в том числе в операциях Второй мировой и Вьетнамской войн и иракского конфликта.

Специально к празднику ежегодно в курортном городке Гранд-Хэйвен (Grand Haven) (штат Мичиган) проводят Фестиваль береговой охраны.

4 августа: православные праздники

4 августа православные христиане отмечают День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. В народе этот праздник также называют “Марьи добрый день” или “Мария Ягодница”. В этот день была традиция отправляться в лес за ягодами – черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей.

Магдалина – прозвище Марии, которая была родом из города Магдала.

С личностью святой связано немало мифов и легенд. Ее называли незаконной женой Иисуса, блудницей, 13 ученицей Христа и так далее. Но, вместе с тем, на страницах Евангелия роль Марии значительно меньше. Самое важное – Мария была первой, кто пришел ко гробу Иисуса в день святого Воскресения и не нашла его там.

Несмотря на то, что часто Марию Магдалину называют блудницей – в Библии об этом не упоминается. О ней написан как о женщине, одержимой бесами, от которых ее освободил Христос.

В католической церкви говорят о том, что Магдалина зарабатывала на жизнь блудом, но встретив Христа – отказалась от привычного образа жизни и стала следовать за Иисусом.

Когда Иисус гостил в Вифании – Мария омыла его ноги драгоценным маслом, а затем вытерла своими волосами. Именно в связи с этой историей Марию часто изображают с сосудом в руках.

Приметы на Марии Магдалины: что нельзя делать

Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Утром они собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что “серебряная роса” придаст коже здоровый вид и красивый румянец.

К этому времени в лесах поспевали ягоды и люди отправлялись их собирать. Ягоды заготавливали на зиму.

Обычно в Марьин день светит яркое солнце. Хозяйки “марьиным светом” старались осветить свое жилище. Занавески с окон снимали и стирали, окна мыли. Паутину обметали березовым веником, оставленным от Троицы.

Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.

Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.

Раскатистый гром – к граду.

Пауки спрятались – к дождю.

Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.

Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.

Если опята появились, то грибов осенью мало будет.

Обильная роса – будет серый лен.

Что нельзя делать:

Работать в поле, та как есть риск пострадать от молнии.

Выходить на улицу после захода солнца.

Обижаться.

Женщинам сегодня нельзя выполнять тяжелую работу.

4 августа: этот день в истории

1777 — в Лондоне состоялось первое в Европе цирковое представление, организованное отставным старшим сержантом 15-го полка легких драгунов Филипом Эстли. На круглой арене выступали наездники на лошадях.

1789 — Национальное собрание Франции отменило большую часть сословных привилегий духовенства и дворянства.

1922 — похороны изобретателя Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.

1962 — Лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсон Мандела был заключён в тюрьму, в которой провел 28 лет. За это время он стал символом борьбы чернокожего населения Южноафриканской Республики против расистского режима апартеида. После выхода на свободу Мандела был избран президентом страны.

Именинники 4 августа

1755 — Никола Жак Конте, французский художник и ученый.

1834 — Джон Венн, английский логик и философ, придумавший диаграмму Венна.

1854 — Мария Заньковецкая, театральная актриса, народная артистка Украины.

1900 — Елизавета Боуз-Лайон, мать царствующей королевы Великобритании Елизаветы II.

1901 — Луи Армстронг, выдающийся американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор.

1961 — Барак Обама, американский политик, 44-й президент США (2009—2017).

1981 – Меган Маркл, супруга принца Гарри, герцога Сассекского, бывшая американская киноактриса и фотомодель.