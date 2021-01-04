4 января в мире отмечаются День Ньютона, Всемирный день гипноза, Всемирный день азбуки Брайля.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День мелочей, День спагетти, День музыкального поп чарта, День недопробитих бюллетеней, День бесплатного цветочного корзины, День бросание кекса, в Нигерии – День Огони, в Таиланде – День кавалерии, в Мьянме – День независимости, в Конго – день мучеников независимости, в Анголе – день мучеников колониальных репрессий.

Этот день в истории:

1493 – Христофор Колумб, открыв Америку, поплыл обратно в Испанию.

1494 – напечатан свод православных песен “Осмогласник” – первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей.

1885 – В штате Айова доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса.

1912 – Месяц оказался на кратчайшем расстоянии от Земли в XX веке (348249 км).

1919 – Совет Восточной Галиции приняла решение о присоединении к Украине.

1919 – Украинская Центральная Рада запретила оборот в Украине русских, немецких и австрийских денег.

1936 – журнал Billboard опубликовал первый чарт, вскоре этот чарт получил статус официального всеамериканского хит-парада.

1943 – Американский журнал Time подвел итоги 1942 года и назвал “человеком года” Сталина.

1948 – После 60 лет британской оккупации, Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость.

1954 – Элвис Пресли записал свои первые песни.

1958 – После 92 дней пребывания в космосе вошел в атмосферу и сгорел первый искусственный спутник Земли “Спутник 1” – первый сделанный человеком космический объект.

1959 – Луна-1 становится первым космическим аппаратом, который достиг второй космической скорости, приблизился к Луне и вышел на гелиоцентрическую орбиту.

1970 – Участники группы “The Beatles” в последний раз совместно собрались на студии для записи песни “Let It Be”.

1985 – В одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери.

1991 – Группа “Nirvana” подписал контракт с компанией “Geffen”.

1992 – Албания и Узбекистан признали независимость Украины.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.

2004 – Марсоход “Спирит” совершил посадку на Марсе.

2004 – после “революции роз” в Грузии состоялись президентские выборы. Более 96% граждан поддержали Михеила Саакашвили.

2010 – открыт самый высокий небоскреб в мире – Бурдж Дубай.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 4 января чтит память святой Анастасии, которую в народе считают покровительницей всех рожениц. Ей молились, чтобы попросить помощи в легких родах.

Что сегодня нельзя делать:

Не наказывайте животных, нельзя вязать и ходить босиком.

Не стоит думать о плохом, злиться.

Народные приметы:

Погода 4 января предвещает погоду в октябре;

Если на крыше много сосулек, рык будет урожайный;

Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады;

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Также, такая примета предвещает засуху летом.

4 января День ангела имени отмечают: Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.