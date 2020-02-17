Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Также сообщается, что на национальном уровне к делу привлечены девять сотрудников Офиса Генпрокурора.
“Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора привлечено 4 прокурора. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений”, – сообщили в ОГП.
Кроме этого отмечается, что украинская сторона находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.
Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.
- В июне 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем гражданам России (Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову) и одному гражданину Украины (Леониду Харченко в организации и пособничестве террористическому акту, который привел к крушению “Боинга 777” (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.
- 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
- В начале сентября Цемах был отдан Украиной России в рамках обмена пленными.
- Уже в декабре Служба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск.