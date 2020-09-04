#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
В этот день в Аргентине день иммигранта, в Иране – День кооперации, в Молдове – День работника таможенной службы, в Армении – День спасителя.
Международный день тхэквондо
Международный день тхэквондо отмечают ежегодно 4 сентября. Его инициировали во Всемирной федерации тхэквондо. Впервые его праздновали в Южной Корее – на родине этого боевого искусства.
Тхэквондо (кор. 태권도?, 跆拳道?) – корейское боевое искусство.
Оно состоит из трех слов: [тхэ] “топтать” + [квон] “кулак” + [до] “путь, метод, учение, дао”. По определению Чой Хонг Хи: “тхэквондо означает систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или нескольких соперников”.
Боевое искусство появилось около двух тысяч лет назад. Именно тхэквондо начало формироваться после 1945 года на базе традиционных корейских боевых искусств с элементами карате и китайских боевых искусств.
Особенность тхэквондо – активное использование ног в бою как для атаки, так и для защиты.
Всемирная федерация тхэквондо официально учредила Международный день тхэквондо в 2006 году на Генеральной ассамблее, проходившей в Хошимине, Вьетнам. Праздник решили отмечать 4 сентября, так как в этот день в 1994 году Международный олимпийский комитет официально включил тхэквондо в число олимпийских видов спорта. Впервые соревнования по тхэквондо проводились на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.
Православные праздники 4 сентября
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и пр., которые приняли смерть за Христа при правлении императора Максимиана (284–305). Агафоник жил в Никомидии, происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа.
Посланный в Понтийскую страну Комит Евтолмий в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, которые не захотели принести жертву идолам. Самого же Зотика мучитель взял с собой. В Никомидии Евтолмий схватил Агафоника, Акиндина, Севериана и Феопрепия. После истязаний мучеников повели во Фракию на императорский суд.
Однако по дороге Евтолмий умертвил мучеников Акиндина, Зотика и Феопрепия, которые из-за полученных во время истязаний ран не могли идти за колесницей правителя. Позже он убил мученика Севериана, а мученик Агафоник с другими в Силиврии были убиты с помощью меча.
В народе этот день имел плохую энергетику. Существовало множество поверий, которые своими корнями достигали еще язычества. Так, верили в леших, которые приходили в деревню для того, чтобы повеселиться и разбрасывать сено. Поэтому и были распространены дозоры. Для этого люди обвязывали голову полотенцем, надевали тулупы наизнанку и брали с собой кочергу.
Приметы 4 сентября: что нельзя делать
У наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей.
Различные мифические существа могут затянуть в чащу путника или украсть малыша у зазевавшейся матери.
Мужчины выходили охранять свое добро от лешего. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.
Нужно проявить доброту в отношении домовых, и дворовых духов. Специально для них женщины пекли пироги и оставляли их на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи подкрепились и не вредили хозяевам.
Если в этот день пропадала молодая красивая девушка, то считали, что ее леший взял в жены.
Молодые девушки на Агафона Огуменника соблюдали строгий пост: считалось, что та, которая сможет продержаться без какой-либо пищи от заката до рассвета, сохранит свою красоту и молодость на долгие годы.
7 добрых дел, совершенных на Агафонов день, умножат богатство в несколько раз.
Святому Агафону традиционно молятся, прося об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.
Приметы:
- День солнечный – к теплой осени.
- Много грибов в лесу – к плохой рыбалки.
- Туман в солнечных лучах быстро рассеивается – теплая погода продлится много дней.
- Мало грибов, но много орехов – к холодной и снежной зиме.
- Тепло и паутина летит – к хорошей осени.
- Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной.
- Если филин ухает возле дома, то где-то неподалеку бродит лесной дух.
Что нельзя делать:
- В этот день не рекомендуется слишком много есть, особенно пищу животного происхождения.
- Нельзя выходить на улицу после захода солнца
- Нельзя брать и давать в долг и скупиться
- Не стоит занимать деньги
- Не следует ссориться с любимыми людьми
- 4 сентября в лес ходить опасно.
- В этот день нельзя дарить и принимать подарки, иначе накличешь на себя неприятности.
- Не стоит убираться в доме. Особенно подметать или мыть пол. Наши предки верили, что так хозяйка может “освободить” жилище от добрых сил.
4 сентября: этот день в истории
1781 — 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес, Калифорния, США.
1791 — Людовик XVI подписал первую конституцию Франции.
1802 — Немецкий филолог Георг Гротефенд предъявил первый в мире удачный перевод вавилонской клинописи.
1837 — в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал своё изобретение — телеграф.
885 — В Нью-Йорке открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания.
1888 — американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak; в тот же день он получил патент на рулонную фотоплёнку в кассетах и фотокамеру для съёмки на такую пленку.
1893 — в Чикаго открылся первый Конгресс еврейских женщин.
1928 — Совнарком Украины утвердил новое украинское правописание (действовало до 1933 года).
1959 — В США в продаже появляется новинка — колготки.
1985 – останки “Титаника” на Атлантическом морском грунте фотографируются с помощью дистанционного управления.
1991 – над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг.
1998 — Основана компания Google.
Именинники 4 сентября
1874 — Александр Вишневский, русский советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази.
1981 — Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер.