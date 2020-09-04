В пятницу, 4 сентября, в мире празднуют Международный день тхэквондо, а православные христиане чтят память о святом Агафонии.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В этот день в Аргентине день иммигранта, в Иране – День кооперации, в Молдове – День работника таможенной службы, в Армении – День спасителя.

Международный день тхэквондо

Международный день тхэквондо отмечают ежегодно 4 сентября. Его инициировали во Всемирной федерации тхэквондо. Впервые его праздновали в Южной Корее – на родине этого боевого искусства.

Тхэквондо (кор. 태권도?, 跆拳道?) – корейское боевое искусство.

Оно состоит из трех слов: [тхэ] “топтать” + [квон] “кулак” + [до] “путь, метод, учение, дао”. По определению Чой Хонг Хи: “тхэквондо означает систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или нескольких соперников”.

Боевое искусство появилось около двух тысяч лет назад. Именно тхэквондо начало формироваться после 1945 года на базе традиционных корейских боевых искусств с элементами карате и китайских боевых искусств.

Особенность тхэквондо – активное использование ног в бою как для атаки, так и для защиты.

Всемирная федерация тхэквондо официально учредила Международный день тхэквондо в 2006 году на Генеральной ассамблее, проходившей в Хошимине, Вьетнам. Праздник решили отмечать 4 сентября, так как в этот день в 1994 году Международный олимпийский комитет официально включил тхэквондо в число олимпийских видов спорта. Впервые соревнования по тхэквондо проводились на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.

Православные праздники 4 сентября

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и пр., которые приняли смерть за Христа при правлении императора Максимиана (284–305). Агафоник жил в Никомидии, происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа.

Посланный в Понтийскую страну Комит Евтолмий в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, которые не захотели принести жертву идолам. Самого же Зотика мучитель взял с собой. В Никомидии Евтолмий схватил Агафоника, Акиндина, Севериана и Феопрепия. После истязаний мучеников повели во Фракию на императорский суд.

Однако по дороге Евтолмий умертвил мучеников Акиндина, Зотика и Феопрепия, которые из-за полученных во время истязаний ран не могли идти за колесницей правителя. Позже он убил мученика Севериана, а мученик Агафоник с другими в Силиврии были убиты с помощью меча.

В народе этот день имел плохую энергетику. Существовало множество поверий, которые своими корнями достигали еще язычества. Так, верили в леших, которые приходили в деревню для того, чтобы повеселиться и разбрасывать сено. Поэтому и были распространены дозоры. Для этого люди обвязывали голову полотенцем, надевали тулупы наизнанку и брали с собой кочергу.

Приметы 4 сентября: что нельзя делать

У наших предков было поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей.

Различные мифические существа могут затянуть в чащу путника или украсть малыша у зазевавшейся матери.

Мужчины выходили охранять свое добро от лешего. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.

Нужно проявить доброту в отношении домовых, и дворовых духов. Специально для них женщины пекли пироги и оставляли их на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи подкрепились и не вредили хозяевам.

Если в этот день пропадала молодая красивая девушка, то считали, что ее леший взял в жены.

Молодые девушки на Агафона Огуменника соблюдали строгий пост: считалось, что та, которая сможет продержаться без какой-либо пищи от заката до рассвета, сохранит свою красоту и молодость на долгие годы.

7 добрых дел, совершенных на Агафонов день, умножат богатство в несколько раз.

Святому Агафону традиционно молятся, прося об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.

Приметы:

День солнечный – к теплой осени.

Много грибов в лесу – к плохой рыбалки.

Туман в солнечных лучах быстро рассеивается – теплая погода продлится много дней.

Мало грибов, но много орехов – к холодной и снежной зиме.

Тепло и паутина летит – к хорошей осени.

Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной.

Если филин ухает возле дома, то где-то неподалеку бродит лесной дух.

Что нельзя делать:

В этот день не рекомендуется слишком много есть, особенно пищу животного происхождения.

Нельзя выходить на улицу после захода солнца

Нельзя брать и давать в долг и скупиться

Не стоит занимать деньги

Не следует ссориться с любимыми людьми

4 сентября в лес ходить опасно.

В этот день нельзя дарить и принимать подарки, иначе накличешь на себя неприятности.

Не стоит убираться в доме. Особенно подметать или мыть пол. Наши предки верили, что так хозяйка может “освободить” жилище от добрых сил.

4 сентября: этот день в истории

1781 — 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес, Калифорния, США.

1791 — Людовик XVI подписал первую конституцию Франции.

1802 — Немецкий филолог Георг Гротефенд предъявил первый в мире удачный перевод вавилонской клинописи.

1837 — в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал своё изобретение — телеграф.

885 — В Нью-Йорке открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания.

1888 — американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak; в тот же день он получил патент на рулонную фотоплёнку в кассетах и фотокамеру для съёмки на такую пленку.

1893 — в Чикаго открылся первый Конгресс еврейских женщин.

1928 — Совнарком Украины утвердил новое украинское правописание (действовало до 1933 года).

1959 — В США в продаже появляется новинка — колготки.

1985 – останки “Титаника” на Атлантическом морском грунте фотографируются с помощью дистанционного управления.

1991 – над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг.

1998 — Основана компания Google.

Именинники 4 сентября

1874 — Александр Вишневский, русский советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази.

1981 — Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер.