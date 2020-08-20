Отделение Ассоциации юристов Украины в Харьковской области приглашает посетить II Kharkiv Legal Business Forum, который состоится 4 сентября 2020 года.

Когда: 04 сен; 09:30 – 21:00.

Где: г. Харьков.

Регистрация: по ссылке.

Legal Business Forum — авторитетное мероприятие, которое предлагает ценную и актуальную информацию по вопросам, которые волнуют весь юридический рынок региона. Событие однозначно станет прекрасной возможностью для установления полезных деловых контактов. Форум собирает руководителей и партнеров юридических фирм, успешных адвокатов и лидеров практик.

В течение трёх сессий мы рассмотрим успешные кейсы, поговорим о новых тенденциях юридического рынка, поделимся инструментами для развития и совершенствования бизнеса. Это мероприятие для тех, кто хочет быть в курсе последних новинок рынка юридических услуг и хочет пообщаться с лидерами и коллегами-единомышленниками.

Участие в конференции станет прекрасной возможностью не только получить полезную и актуальную информацию, быть в курсе тенденций и изменений в бизнесе, но и наладить полезные знакомства и деловые контакты с коллегами.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.