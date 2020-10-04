Сегодня, 4 октября, в мире отмечают Всемирный день животных, а еще в этот день начинается Всемирная неделя космоса.

Об этом #Букви.

В Украине отмечают День учителя, День территориальной обороны Украины, в США – День любителей гольфа, День улучшения Вашего офиса, День “Десять-четыре”, День тако, День водки, в Швеции – День булочек с корицей, в Великобритании – День бабушек и дедушек, в Мозамбике – День мира и согласия, в Финляндии – праздник Балтийского сельди, в ЮАР – День бабушек и дедушек, в Люксембурге – День отца, в Лесото – День Независимости, в Италии – Фестиваль винограда, в Ирландии – День детей, в Германии – Праздник урожая.

Этот день в истории:

1535 – напечатана первая англоязычная Библия.

1582 – Папа Римский Григорий XIII объявил о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в вычислении дат: с момента введения юлианского календаря к XVI веку набежала разница в 10 дней по сравнению с астрономической датой. Согласно нововведениям Папы, после 4 октября 1582 сразу же наступало 15 октября. Новый календарь получил название “григорианского”.

1675 – нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1812 – в Крыму заложили Никитский ботанический сад.

1830 – в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Вильгельма I Оранского была провозглашена независимость Бельгии.

1890 – во Львове создана Русско-Украинская радикальная партия – первая украинская политическая партия.

1900 – начаа работу Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницькой.

1910 – в Португалии сбросили королевскую власть, страна стала демократической республикой.

1941 – в ходе Второй Мировой войны немецкие войска заняли Запорожье.

1948 – Совет Министров СССР принял постановление о выселении семей “бандитских и националистических элементов”.

1957 – с космодрома Тюратам в Казахской ССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли под названием “Спутник-1”. ООН провозгласил этот день Днем начала космической эры человечества.

1965 – Папа Римский Павел VI издал буллу, которой снял с евреев обвинение в смерти Иисуса Христа.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память апостола от 70-ти Кондрата Афинского, епископа и святых мучеников Ипатия и Андрея. Другие названия праздника: “Кондрат”, “Кондрат день”, “Игнат и Кондрат”, “Игнат”.

Что сегодня нельзя делать

Если хотите сохранить надолго молодость и красоту, ничего не ешьте до самого захода солнца. Девушкам нельзя ходить на улицу, а в лес особо. В этот день играет нечисть, может пошутить, завести в чащу, украсть ребенка. Будьте осторожнее. Также нельзя ничего дарить и сами не принимайте подарки.

Погодные приметы на этот день:

ясно и тепло, но с северным ветром – зима будет морозной;

днем прохладно, а к ночи теплеет – до скорой непогоды;

резко похолодало – зима наступит рано;

какая погода весь день стоит, такой и на месяц вперед будет;

много орехов, а грибов нет, – зима будет снежная и суровая.

Именины у Андрея, Данила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Евсевия, Назара, Розалии и Франциска.