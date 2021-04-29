40 країн допоможуть Індії з поставками кисневих установок для боротьби з епідемією коронавірусу СOVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра закордонних справ Харша Вардхана Шрінгла, Індія віддає пріоритет імпорту кисню, додавши, що 40 країн заявили про свою підтримку.

“Ми говоримо про близько 550 кисневих установок, які будуть надходити з різних джерел з усього світу”, – сказав він.

Загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.

У четвер Індія повідомила про 379 257 нових випадків інфікування та 3645 нових випадків смерті. Дані міністерства охорони здоров’я свідчать про найвище число смертей за один день з початку епідемії.

Друга за чисельністю населення країна в світі знаходиться в глибокій кризі, її лікарні та морги переповнені, оскільки медичні працівники з усіх сил намагаються впоратися з потоками пацієнтів.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як наприклад, Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.