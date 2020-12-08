Сегодня исполняется 40 лет со дня убийства легендарного музыканта, основателя и лидера The Beatles Джона Леннона. 8 декабря 1980 Марк Чепмен выпустил в Леннона пять пуль.

#Буквы рассказывают о жизни, любви и последние мгновения жизни Леннона.

В 1960-х группа The Beatles купалась в народной любови. Сам Леннон говорил, что “мы популярнее Иисуса”.

В 1968 году Леннон развелся со своей женой Синтией и через год женился на японской художнице Йоко Оно. Официально о распаде группы объявили 10 апреля 1970 года, когда об уходе заявил Пол Маккартни.

Леннон вместе с Оно основали проект Plastic Ono Band. В 1971 году пара поселилась в Нью-Йорке. Через несколько лет музыканту выдали официальное разрешение на жительство. В 1980 году Джон выпустил свой последний альбом Double Fantasy.

8 декабря 1980 года

В этот день Джон Леннон и Оно давали интервью нью-йоркскому радио RKO. Потом пара позировала фотографу Анни Лейбовиц, которая сняла музыканта обнаженным. Одна из фотографий появилась на обложке журнала Rolling Stone.

После съемки супруги отправились в студию, где Оно записывала песню Walking on Thin Ice. На следующий день они собирались лететь в Сан-Франциско на митинг рабочих азиатского происхождения, которые требовали равной оплаты труда.

За несколько часов до смерти Джон Леннон подписал своему убийце копию альбома Double Fantasy.

В 22:50 по нью-йоркскому времени Леннон и Оно на лимузине подъехали к “Дакоте”. Чепмен уже поджидал и позвал музыканта: “Мистер Леннон?”

Джон узнал фаната, которому недавно подписал пластинку, кивнул и пошел дальше. В этот момент Чепмен достал пистолет и пять раз выстрелил. Пули попали в руку и спину. Чепмен даже не пытался скрыться. Он оставался на месте и спокойно читал книгу “Над пропастью во ржи” Сэлинджера.

Джона Леннона госпитализировали, но он скончался на операционном столе в результате потери крови. В 23:15 медики констатировали смерть.

Через два дня тело Леннона кремировали.

Фанаты в свою очередь решили поддержать вдову – Оно получила около 250 тыс. писем с соболезнованиями.

Альбом Double Fantasy взлетел в чартах и вышел на первое место.

Марк Чепмен

Чепмена приговорили к пожизненному лишению свободы с правом досрочного освобождения не ранее чем через 20 лет.

Убийца объяснил мотивы преступления. По его словам, он прочитал, что музыкант являлся одним из лидеров движения хиппи и призывал к миру без собственности, хотя сам владел многомиллионным состоянием и недвижимостью. Так Чепмен решил бороться с “олицетворением лжи”. Психологи сказали, что Чепмен страдал от нарциссизма и низкой самооценки, что спровоцировало зависть. С 2000 года Чепмен предпринимает безуспешные попытки выйти досрочно, но его все еще считают опасным для общества.

Считается, что он может испытывать жажду мести или иметь желание прославиться за счет нового преступления.

Фотографии из жизни Леннона

Джон Леннон и его жена Йоко Оно возле студии звукозаписи The Hit Factory в Нью-Йорке. 22 августа 1980.

Полиция осматривает входную арку жилого дома “Дакота” в Нью-Йорке, после того, как Джон Леннон был застрелен. 8 декабря 1980.

Йоко Оно и продюсер Дэвид Геффен выходят из больницы Рузвельта в Нью-Йорке после смерти Джона Леннона. 9 декабря 1980.

Марк Чэпмен, подозреваемому в убийстве Джона, одели бронежилет и накинули на голову пальто, чтобы никто не видел его лица. В таком виде его доставили в зал суда Нью-Йорка.

Марк Девид Чепмен.

Фанаты у здания “Дакота”, где жил и был убит музыкант Джон Леннон. 9 декабря 1980.

Памяти Джона Леннона в разных городах США. 14 декабря.

Йоко Оно во время церемонии в Центральном парке Нью-Йорка, когда часть парка назвали Strawberry Fields – по названию одной из песен The Beatles. 21 марта 1984, Нью-Йорк.

Фаны в Центральном парке Нью-Йорка 8 декабря 1990.

Мемориал Джону Леннону в сквере Strawberry Fields в Центральном парке Нью-Йорка в честь 80-летия Леннона. 9 октября 2020.