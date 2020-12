Об этом сообщает издание Vice.

40 истцов заявили, что Pornhub сознательно распространил видео Girls Do Porn, а также не смодерировал изображения.

В целом они требуют возмещения убытков на сумму свыше 40 млн долларов – более 1 млн долларов каждой – а также деньги, которые Mindgeek зарабатывал на размещении и продвижении видеороликов с их участием. Истицы также требуют, чтобы компания покрыла все судебные издержки.

“Истцы понесли убытки, в том числе серьезные эмоциональные переживания, психологические травмы, попытки самоубийства, социальную и семейную остракизацию”, – говорится в жалобе.

Представленная 15 декабря окружному суду Южного округа Калифорнии адвокатами Брайаном Холмом и Джоном О’Брайеном, жалоба на 43 страницы детализирует страдания жертв Girls Do Porn и утверждает, что каждая из 40 истцов пыталась свести счеты с жизнью из-за распространения их интимных видеозаписей без разрешения в Интернете, в частности в сети порносайтов Mindgeek.

Girls Do Porn – это сайт, который фактически занимался секс-торговлей. Организаторы заставляли десятки женщин в возрасте до 18 лет заниматься сексом на камеру и лгали им о том, что эти видео не будут распространяться. После съемок видео были загружены на собственный сайт Girls Do Porn, а также Pornhub, где Girls Do Porn монетизировали свои видео как “партнера контента” Pornhub. Pornhub также продвигал Girls Do Porn как партнера по контенту, даже после того, как женщины в видео Girls Do Porn высказались о злоупотреблениях и подали в суд.

В жалобе утверждается, что с 2009 по 2016 Mindgeek знал, что Girls Do Porn заставляет и запугивает моделей к сексу на камеру. Поэтому компания тоже участвовала в разрушении жизни моделей. Модели неоднократно обращались в Pornhub с требованием удалить видео, но компания не реагировала.

Одна из истцов Джейн Доу утверждает, что она связалась с Pornhub через портал по удалению видео.

“Я собираюсь убить себя, если это останется здесь. Меня обманули и сказали, что это будет только на DVD-дисках в другой стране. Пожалуйста, умоляю вас, пожалуйста”, – написала она.

Через несколько дней она написала Tube8, другому сайту Mindgeek.

“Они обманули меня и сказали, что видео будут на DVD только в другой стране. Пожалуйста, это разрушает мою жизнь”, – написала модель.

Через год девушка снова написала в платформу. Она написала, что все ее родственники, друзья и коллеги видели эти позорные видео. Она не может так больше жить.

В жалобе говорится, что видео сохранялись до тех пор, пока владельцы Girls Do Porn ни были арестованы ФБР в октябре 2019 года. Истцы этой жалобы считают, что Mindgeek получил “десятки, если не сотни” подобных запросов об удалении видео от жертв на протяжении многих лет.

“Girls Do Porn (и MindGeek) знали, что публикация видео без согласия модели приведет к разрушению жизни жертвы. После этого жертв Girls Do Porn травили сверстники и незнакомые люди. От жертв отказались родственники и друзья, многие потеряли работу, а некоторых исключили из колледжа. Непрерывные преследования привели к тому, что некоторые жертвы стали самоубийцами”, – говорится в жалобе.

Согласно жалобе, Mindgeek сознательно воспользовалась услугами Girls Do Porn для собственной выгоды.

В октябре 2019 ФБР арестовало организаторов Girls Do Porn за федеральные случаи торговли людьми. Владелец Майкл Пратт входит в список самых разыскиваемых лиц ФБР. В прошлом месяце соорганизатор Андре Гарсия признал свою вину. В этом году, после гражданского суда, судья штата Калифорния приказал организаторам компании выплатить 22 женщинам 12,7 млн долларов компенсаций.

Жалоба не только описывает травму, с которой сталкивались эти женщины, она также добавляет несколько новых утверждений в историю о Girls Do Porn и ее деловых отношениях с Mindgeek и, в частности, Pornhub. Согласно жалобе, примерно в 2018 году, пока длилось разбирательство дела против Girls Do Porn, Mindgeek пытался приобрести Girls Do Porn, но отступил, узнав о мошенничестве компании.

“MindGeek заключил договор с целью приобретения видеотеки Girls Do Porn. Но после тщательной проверки MindGeek узнал о мошенничестве и принуждении, которые Girls Do Porn использует для привлечения моделей”, – говорится в жалобе.

Однако информация о мошенничестве Girls Do Porn не помешала Mindgeek продолжать сотрудничать и продвигать компанию. Только через два месяца, после обвинения ФБР в торговле продукцией сексуального характера, Pornhub удалил официальный канал Girls Do Porn.

В понедельник Pornhub удалил все непроверенное содержание с платформы – почти 75% своих видео – в рамках новой смены политики в отношении попытки сделать сайт более безопасным и остановить распространение оскорбительного содержания. Girls Do Toys, совместное предприятие с Girls Do Porn, в котором представлены многие из тех самых женщин, все еще находится на Pornhub, даже после очистки содержимого.

В жалобе также утверждается, что Girls Do Porn приобрели вебсайт для преследования взрослых моделей. Речь идет о PornWikiLeaks.com, который создали в ноябре 2015 года.

“В январе 2016 года на форумах PornWikiLeaks.com, где преследовали жертв, начали появляться рекламные ссылки на платные сайты для подписки Girls Do Porn”, – говорится в жалобе.

В 2019 году компания по производству фильмов для взрослых Bang Bros приобрела PornWikiLeaks, закрыла его и опубликовала видео жесткого диска, который горит. Таким образом компания показала, что все предыдущие видео удалены навсегда.