Около 400 американских семей уже больше года ждут завершения процесса усыновления детей из Китая. Изначально им обещали задержку не более недели.

На это обратили внимание журналисты американского телеканала CNN.

О проблеме родителей, которые уже больше года не могут забрать усыновленного ребенка, журналисты рассказали на примере Эмми и Стивена Уэлч. У пары есть пятеро детей, но накануне пандемии они уже собрали чемоданы и забронировали отель в Китае, чтобы забрать оттуда шестого ребенка – 7-летнюю девочку Пенелопу.

В начале марта 2020 года Китай на неделю приостановил программу усыновления детей иностранными гражданами. Но даже спустя год проблема не решена.

“Каждый раз, когда я захожу в ее комнату и вижу там ее розовую кровать, в которой никто не спал, и ящики полные одежды, с которой она уже, вероятно, выросла…. Это просто душераздирающая реальность”, – отметила Эмми.

Они рассказали, что их дочь должна была приехать в США в 6 лет. Сейчас ей 7 лет, она общается с приемными родителями, рисует их дом и представляет, как они будут вместе веселиться на праздниках.

По данным Госдепартамента, около 400 американских семей ждут, чтобы забрать усыновленных детей из Китая.

В большинстве случаев американские семьи усыновляют китайских детей, родившихся с определенными проблемами со здоровьем. Они обязуются предоставить ребенку качественное медицинское обслуживание уже на территории США.

В феврале 2021 года китайское правительство сообщило, что иностранные усыновления приостановлены из-за коронавируса, но не предоставило никакой информации о том, когда процесс смогут возобновить.

“Прежде чем возобновить регистрацию усыновления, мы будем активно сотрудничать с местными управлениями по гражданским делам и агентствами по защите детей по вопросам реабилитации приемных семей”, – говорится в письме.

Госдепартамент США сообщил, что американская сторона “ясно дала понять” Китаю “важность возобновления международных усыновлений в качестве первоочередной задачи, как только это будет возможно”. Они намерены работать с Китаем над поиском решения.