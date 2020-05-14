За минувшие сутки 400 украинцев вернулись в страну из ОАЭ, Египта и Турции. Они обязались быть на самоизоляции в течение 14 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Рейсы с украинцами прибыли из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

Всем пассажирам провели температурный скрининг.

Практически все прибывшие украинцы обязались установить мобильное приложение “Дий вдома” и находиться в самоизоляции по указанным в нем адресам.

На обсервацию согласись лишь двое украинцев, которые прилетели из Турции.

Также в Госпогранслужбе отметили, что за последние 24 часа на въезд и на выезд с Украины было оформлено почти 16 тыс. человек.