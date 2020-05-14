Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Рейсы с украинцами прибыли из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.
Всем пассажирам провели температурный скрининг.
Практически все прибывшие украинцы обязались установить мобильное приложение “Дий вдома” и находиться в самоизоляции по указанным в нем адресам.
На обсервацию согласись лишь двое украинцев, которые прилетели из Турции.
Также в Госпогранслужбе отметили, что за последние 24 часа на въезд и на выезд с Украины было оформлено почти 16 тыс. человек.
- Ранее Кабинет Министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.