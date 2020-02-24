Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Украинцам предлагали определить уровень доверия к политикам и общественным деятелям.
В частности, 43,5% опрошенных ответили, что не знают Андрея Ермака. 17% украинцев – совсем не доверяют Ермаку, 15,5% – скорее не доверяют.
Полностью доверяют новому главе Офиса Зеленского только 2% украинцев, 9,2% – скорее всего доверяют.
На втором месте по “незнанию” оказался политзаключенный Олег Сенцов (12%).
- 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса. Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак.
- Андрей Ермак озвучил ключевые направления, которыми будет заниматься на новой должности. Это прекращение войны на Донбассе, внешнеполитическое направление, региональная политика, инвестиции.