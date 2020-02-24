43,5% украинцев не знают, кто такой новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Украинцам предлагали определить уровень доверия к политикам и общественным деятелям.

В частности, 43,5% опрошенных ответили, что не знают Андрея Ермака. 17% украинцев – совсем не доверяют Ермаку, 15,5% – скорее не доверяют.

Полностью доверяют новому главе Офиса Зеленского только 2% украинцев, 9,2% – скорее всего доверяют.

На втором месте по “незнанию” оказался политзаключенный Олег Сенцов (12%).