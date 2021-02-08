Киберполиция разоблачила организованную группу, которая производила и сбывала поддельные водительские удостоверения. Фигуранты в интернете принимали заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Заказчики без прохождения соответствующих экзаменов за 43 тыс. гривен получали поддельный документ. Ежегодный доход злоумышленников достигал около 20 млн гривен, информирует пресс-центр МВД.

Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант образовал сall-центр, к работе в котором привлек около 20-ти работников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для “гарантированного” получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен идти работник компании.

Зато фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 тыс. гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, “черновые” записи, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца. К проведению обысков также были привлечены подразделение тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.