Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы “Рейтинг”.
На вопрос, какой зимний праздник нравится вам больше других, 43 % респондентов ответили Новый год, 40 % – Рождество, 7 % – День Святого Николая, 3 % – Старый Новый год. При этом, 3 % не придают значения ни одному из названных праздников, а еще 3% затруднялись ответить.
В сравнении с 2011 годом, количество тех, для кого Новый год – любимый праздник, снизилось на 6 %.
Опрос в регионах показал, что в южных, центральных и восточных областях больше тех, кто называет Новый год любимым праздником. Большинство из них – городские жители мужского пола в молодом возрасте.
Соответственно Рождеству больше отдают предпочтение граждане из западных областей более старшего возраста и женского пола.
Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря 2019.
- В Киевской городской государственной администрации объявили, что в период рождественских праздников в столице усилят меры пожарной безопасности.