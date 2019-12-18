В 2019 году 43 % опрошенных украинцев рассказали, что их любимый зимний праздник – Новый год, тогда как для 40 % украинцев это Рождество.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы “Рейтинг”.

На вопрос, какой зимний праздник нравится вам больше других, 43 % респондентов ответили Новый год, 40 % – Рождество, 7 % – День Святого Николая, 3 % – Старый Новый год. При этом, 3 % не придают значения ни одному из названных праздников, а еще 3% затруднялись ответить.

В сравнении с 2011 годом, количество тех, для кого Новый год – любимый праздник, снизилось на 6 %.

Опрос в регионах показал, что в южных, центральных и восточных областях больше тех, кто называет Новый год любимым праздником. Большинство из них – городские жители мужского пола в молодом возрасте.

Соответственно Рождеству больше отдают предпочтение граждане из западных областей более старшего возраста и женского пола.

Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря 2019.