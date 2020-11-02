Из-за пандемии забег состоялся в онлайн-формате, благодаря чему тысячи бегунов смогли принять участие в нем дистанционно, не нарушая условий карантина, сообщает компания-организатор Run Ukraine.

Неизменным титульным партнером мероприятия с 2014 года остается авиакомпания Wizz Air.

Пробежать Киевский марафон можно было за пределами Киева и даже Украины. Одновременно 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online преодолевали бегуны в 43 странах и на 6 континентах: Европе, Азии, Северной и Южной Америках, Австралии и Африке.

Каждый участник мог выбрать комфортную для себя дистанцию и преодолеть ее в любой точке мира: 42 км, 21 км, 10 км или Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

“В 2010 году именно с Киевского марафона началась беговая история Украины, которая продолжается до сегодняшнего дня. Сегодня каждый из нас выходит на старт, имея свою личную цель и мотивацию. Для себя я назвал этот сезон – “сезоном осознания”. Сегодня как никогда важно понимать, для чего ты это делаешь. Я когда-то слышал такое выражение: «Бег – это тренд, и тренды, как вы знаете, проходят”. Но я не верю в эти слова. Я верю, что наш бег должен быть осознанным и строиться на ценностях, а не на хайпе. Этот сезон – это уникальная возможность открыть себя заново, копнуть глубже, увидеть больше. Мы с вами бежим этот марафон жизни вместе. Каким он будет, зависит только от нас”, – поделился генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

На Трухановом острове 31 октября-1 ноября была организована фановая стартовая зона, где киевские бегуны могли начать свой забег под стартовой аркой, как в докарантинные времена. За два дня на Трухановом, среди прочих бегунов, пробежали лидер группы СКАЙ, амбассадор Киевского марафона Олег Собчук, который в субботу пробежал свой первый марафон (42 км), амбассадорка Киевского марафона, вокалистка группы А.Р.М.І.Я. Светлана Сафронова, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков, телеведущие Анатолий Анатолич и Слава Варда, заместитель председателя Фонда государственного имущества Константин Кошеленко, издательница bit.ua Татьяна Гринева, солист группы “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, тренер и писательница Мари Карачина. Бегунов поддерживали родственники и волонтеры, а на финише каждый надевал медаль, которая заранее приехала к нему почте.

На фото: лидер группы СКАЙ Олег Собчук пробег свой первый марафон

Во время мероприятия состоялся забег “Ветеранская десятка”, в котором приняли участие около 140 ветеранов АТО/ООС. В беговом сезоне 2020 такие старты проходят в рамках каждого забега Run Ukraine. Это своеобразная благодарность организаторов украинским героям, их посильный вклад в реабилитацию украинских военных и возвращение их к повседневной жизни вне окопов, отмечают в Run Ukraine. Во время Львовского, Киевского, Одесского полумарафонов и Киевского марафона свои дистанции преодолели почти 700 ветеранов АТО, аналогичный забег состоится еще 21-22 ноября в рамках Днепровского полумарафона.

Кроме этого, в рамках Киевского марафона состоялся забег с собаками PRO PLAN® DOG RUN Online. 280 бегунов вместе со своими собаками приняли в нем участие и получили медали для себя и для своих четвероногих напарников.

К беговому празднику присоединились известные артисты, блогеры и лидеры мнений. 31 октября-1 ноября свои дистанции на 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online преодолели оперная певица Алёна Гребенюк, участник шоу “Зважені та щасливі” Дмитрий Завоюра, блогер-нутрициолог Анастасия Голобородько.

Не обошли вниманием традиционный киевский старт и элитные украинские бегуны: самый титулованный отечественный марафонец, неоднократный участник Олимпийских игр Александр Ситковский, победительница Киевского полумарафон 2018 Виктория Калюжная, серебряный призер Zaporizhstal Half Marathon 2019 Николай Нижник, чемпион Украины по бегу на 10000 м 2017 и 2019 Егор Жуков, многократный чемпион Украины в беге на 1500м, 5000м, 10000 м среди юниоров и молодежи Артем Алфимов, многократный чемпион Украины среди юниоров и молодежи на дистанции 1500 м Андрей Аликсийчук.

В рамках Киевского марафона была запущена фандрайзинга кампании с двумя благотворительными платформами: dobro.ua и Kind Challenge. Каждый желающий мог присоединиться к кампании и собрать средства на выбранную благотворительную цель. По состоянию на 1 ноября “добрые бегуны” собрали на благотворительность более 250 000 грн. Сбор средств продолжается.

Также к забегу присоединился беговой клуб “Рука об руку”, где занимаются дети с ДЦП и их друзья и родственники. Полумарафонскую дистанцию ​​преодолел спортсмен на инвалидной коляске Дмитрий Васильцов.

Напомним, Киевский марафон 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online – это четвертый из пяти этапов беговой лиги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Бегуны, которые пробегут все пять мероприятий, получат шестую медаль – финишера Беговой Лиги.

Следующий этап Лиги состоится 21-22 ноября. Им станет Днепровский полумарафон INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online.

Официальный сайт мероприятия – https://kyivmarathon.org/