Оценивая ситуацию на Донбассе, 44% украинцев считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

43,6% респондентов, оценивая ситуацию на Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 18,7% – что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией.

13,8% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война – конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 10% – война между Россией и США и 5,8% – на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.