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46 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess вернулись в Украину

В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 гражданами Украины с круизного лайнера Diamond Princess.

Понедельник, 16 марта 2020, 22:34

Об этом сообщает Минздрав Украины.

“Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись из США. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено”, – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что украинские граждане с Diamond Princess выдержали карантин в течение 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях.

Напомним, последнюю группу людей эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess 1 марта, который стоял на карантине у берегов Японии из-за вспышки нового коронавируса.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти ВинницыОдессыЛьвоваЗакарпатья, а также Черновицкой области. 

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
  • С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.
Теги: Diamond Princess, коронавирус

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