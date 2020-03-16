46 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess вернулись в Украину

Об этом сообщает Минздрав Украины.
“Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись из США. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено”, – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркивают, что украинские граждане с Diamond Princess выдержали карантин в течение 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях.
Напомним, последнюю группу людей эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess 1 марта, который стоял на карантине у берегов Японии из-за вспышки нового коронавируса.
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.