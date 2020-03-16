46 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess вернулись в Украину

Об этом сообщает Минздрав Украины.

“Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись из США. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено”, – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что украинские граждане с Diamond Princess выдержали карантин в течение 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях.

Напомним, последнюю группу людей эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess 1 марта, который стоял на карантине у берегов Японии из-за вспышки нового коронавируса.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.