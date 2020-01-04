Соответствующее сообщение появилось в Instagram актрисы.

У пары родилась дочь Рэдикс. Фото малышки актриса и ее муж публиковать не стали.

“Поздравляем всех с Новым годом от семьи Мэдденов! Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери, Рэддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и по-настоящему дополнила нашу семью. Мы очень рады поделиться с вами этой новостью, но наряду с этим чувствуем сильный инстинкт защищать жизнь нашей малышки. Так что мы не будем публиковать фотографии дочери и делиться с вами какими-либо деталями за исключением того факта, что она действительно очень милая”, — говорится в сообщении пары.

Как информирует Vogue, Камерон Диас и Бенджамин Мэдден начали встречаться в 2014 году. Спустя год они стали мужем и женой. Актриса тогда отмечала, что готова ради семьи оставить карьеру.

В течение этого времени не единожды появлялась информация, что актриса пытается забеременеть, используя ЭКО, но безуспешно.