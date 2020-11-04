Почти половина украинцев не заметили позитивных изменений в сфере борьбы с коррупцией за последний год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Так, оценивая изменения в сфере борьбы с коррупцией в течение последнего года, 47% опрошенных сообщили, что не увидели их.

Еще 34% респондентов выразили мнение, что ситуация ухудшилась. И лишь 14% увидели позитивные изменения.

Как отмечают социологи, индекс изменений в сфере борьбы с коррупцией “значительно выше, чем в 2018 году, но несколько ухудшился по сравнению с 2019 годом”.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Сроки проведения опроса: 2-3 ноября 2020 года.