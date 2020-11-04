Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.
Так, оценивая изменения в сфере борьбы с коррупцией в течение последнего года, 47% опрошенных сообщили, что не увидели их.
Еще 34% респондентов выразили мнение, что ситуация ухудшилась. И лишь 14% увидели позитивные изменения.
Как отмечают социологи, индекс изменений в сфере борьбы с коррупцией “значительно выше, чем в 2018 году, но несколько ухудшился по сравнению с 2019 годом”.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Сроки проведения опроса: 2-3 ноября 2020 года.
- 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
- В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
- В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ. Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
- 3 ноября народные депутаты обратились с совместным заявлением к судьям Конституционного суда Украины (КСУ) и потребовали от них уйти в отставку.