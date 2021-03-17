Почти половина украинцев считают, что личностные качества Владимира Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Так, 46,9% респондентов выразили мнение, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Владимира Зеленского “в большей степени не соответствуют” должности президента Украины.

Еще 17,9% считают, что личностные качества действующего главы государства “в большей степени отвечают” занимаемой должности, а 28,6% – что соответствуют и не соответствуют в равной степени.

Что касается эмоциональной оценки, то 38,7% респондентов заявили, что Владимир Зеленский вызывает у них “преимущественно негативные эмоции”.

Еще 18,5% сообщили, что глава государства вызывает у них “преимущественно положительные” эмоции, а 26% ˗ в равной степени негативные и позитивные.

У 13,2% опрошенных действующий президент не вызывает каких-то эмоций.

Исследование проводилось методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.