Об этом говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного 26-27 июля.

Результаты опроса, проведенного среди жителей Киева методом телефонного опроса, показали, что жители города лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране.

Работу президента Владимира Зеленского на хорошо и отлично оценили 24%, на удовлетворительно – 27%, плохо – 48% опрошенных киевлян.

В тоже время, 37% опрошенных отлично, или хорошо оценивают в целом работу Виталия Кличко на посту мэра Киева. 39% поставили удовлетворительные оценки, 22% – плохие.

Опрос проводился 26-27 июля 2020 среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.