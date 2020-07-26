Около половины граждан Британии, 49%, уверены, что Россия вмешалась в ход референдума за Brexit (выход Британии из состава Евросоюза) в 2016 году. 23 % британцев так не считают.

Об этом свидетельствуют данные опроса Opinium, сообщает британское издание The Guardian.

Результаты опроса опубликовали после того, как Комитет по разведке и безопасности Британии обнародовал отчет о вмешательстве России во внутреннюю политику страну.

Комитет по разведке парламента Великобритании на прошлой неделе обнародовал доклад о роли российского влияния на страну, публикация которого откладывалась Лондоном более полугода. Авторы доклада полагают, что нашли доказательства попыток российского влияния на референдумы.

Определить, какой эффект могло иметь такой вмешательство, на данной стадии, невозможно.

Авторы доклада уверены, что Британия является одной из основных мишеней для разведки России и дезинформации.

Комитет установил, что расследование свидетельствует о том, что Британия “сильно недооценила” российскую угрозу.

40% респондентов уверены, что Россия вмешивалась в референдум 2014 года о независимости Шотландии, 28% так не считают.