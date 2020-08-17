49-й Киевский международный кинофестиваль “Молодость” объявил состав жюри конкурсных программ.

Международный конкурс

Лоран Даниэлу (Франция), председатель жюри, основатель компании по производству и дистрибуции LOCO FILMS;

Айсте Диржюте (Литва), актриса, кинопродюсерка;

Филипп Ильенко (Украина), экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино, кинопродюсер;

Виктория Трофименко (Украина), режиссер и продюсер.

Национальный конкурс

Кшиштоф Ґерат (Польша), киновед;

Марина Рощина (Украина), режиссер;

Евгения Яцута (Украина), совладелица, директор и исполнительная продюсер компании Radioaktivefilm.

Sunny Bunny

Яир Гохнер (Израиль), художественный директор TLVFest, кинорежиссер;

Надежда Парфан (Украина), режиссер и дистрибьюторка;

Иван Козленко (Украина), генеральный директор Национального центра Александра Довженко.

Международный конкурс

Лоран Даниэлу

Лоран Даниэлу начинал карьеру с работы культурного атташе Посольства Франции в Москве и консульства в Лос-Анджелесе. Он писал для газет Le Monde и Cahiers du Cinéma. В Париже стал соучредителем двух успешных журналов – Synopsis и Zurban. К 2014 году был управляющим директором Rezo Films International – парижской компании по международной дистрибуции. В 2011-2016 годах Даниэлу был председателем правления A.D.E.F. – Французской ассоциации киноекспорта, которая представляет все французские дистрибьюторские компании. В 2015 году создал в Париже новую компанию по производству и дистрибуции LOCO FILMS.

Айсте Диржюте

Айсте Диржюте литовская киноактриса, наиболее известная благодаря своей роли в фильме “Лето Свнґайле” (реж. Алан кофе), который получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале “Сандэнс” 2015 года. Окончила актерский факультет Литовской академии музыки и театра. Снималась во многих международных кинопроектах. В 2020-м начала работу над собственным сценарием и стала сосценаристкой фильма The passion вместе с Германом де ла Фуэнте. Айсте Диржюте является также известной феминисткой, активисткой и борцом за равные права для ЛҐБТК + сообщества.

Филипп Ильенко

Филипп Ильенко украинский кинопродюсер, актер и бывший глава Государственного агентства Украины по вопросам кино (2014-2016). Участвовал в подготовке соглашений о копродукции с Канадой и Израилем, а также в переговорах о присоединении Украины к “Евримаж”. Филипп Ильенко был продюсером украинского фестиваля короткометражного кино “Открытая ночь” (2007-2014) и генеральным директором производственной компании ООО “Ильенко Фильм” (2008-2014). С сентября 2019 – независимый кинопродюсер.

Иванна Сахно

Иванна Сахно родилась в 1997 году в Киеве. С раннего детства снималась в украинских телепередачах. В 2013 году вышел фильме “Иван Сила” (реж. Виктор Андриенко), где актриса сыграла главную роль. В 2017 году она переехала в Лос-Анджелес, где стала известна благодаря ролям в таких фильмах как “Тихоокеанский рубеж: Восстание” (реж. ДеНайт, 2018), “Шпион, который меня бросил” (реж. Сюзанна Фогель, 2018 ) и телесериале Hulu HIGH FIDELITY (2020). Иванна сыграла главную роль в фильме Let it snow (реж. Станислав Капралов).

Виктория Трофименко

Виктория Трофименко украинский режиссер, сценаристка и продюсер. Училась на факультете режиссуры телевидения в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого, где преподает с 2018 года. Фильм “Братья.Последняя исповедь” (2013) был ее режиссерским полнометражным дебютом. Сейчас работает над фильмом “Яков”. Основательница компании “Альба Фильм” и образовательной лаборатории Fil Ave.

Национальный конкурс

Кшиштоф Ґерат

Кшиштоф Ґерат польский киновед. Учился в Институте искусств Польской академии наук в Варшаве. Соучредитель и бывший директор Фестиваля еврейской культуры, киноцентра Graffiti и фонда Film Polski. Был вице-мэром Кракова, директором Государственного агентства Польши по вопросам кино и телевидения и генеральным секретарем Ассоциации кинорежиссеров Польши. С 2000 года Кшиштоф – директор Краковского международного кинофестиваля. Основатель и президент Краковского кинофонда, который продвигает польское документальное и короткометражное кино за рубежом.

Марина Рощина

Марина Рощина родилась 1988 года в городе Дрезден. Выпускница Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Режиссер короткометражных фильмов “Так закончилось лето” (2013) и “В радости и только в радости” (2018), который победил в Национальном конкурсе КМКФ “Молодость” 2019 года.

Евгения Яцута

Евгения Яцута совладелица, директор и исполнительная продюсер компании Radioaktivefilm. За 20 лет деятельности в портфолио компании собрались тысячи рекламных проектов, сотни музыкальных видео и десятки документальных и игровых фильмов. Radioaktivefilm способствовала производству фильма “Смерть Сталина” (2017) Армандо Януччи, отмеченного премией Европейской киноакадемии в номинации “Лучшая комедия”, минисериала “Чернобыль” (2019) от HBO, который получил 19 номинаций и завоевал 10 наград “Эмми”, и успешного французского телевизионного сериала последних лет Le Bureau des légendes от Canal +.

Sunny Bunny

Яир Гохнер

Яир Гохнер художественный директор TLVFest, израильский кинорежиссер. Его первый полнометражный фильм Yeladim Tovim (2005) получил много наград, в том числе премию “Выдающийся молодой талант” на ЛГБТ-кинофестивале “Аутфест” и Гран-при жюри международного ЛГБТ-кинофестиваля в Монреале image + nation. В 2007-м вышла его вторая полнометражная кинолента Antarctica. В 2008-м он стал соавтором фильма Fuking different Tel Aviv, который участвовал в программе Берлинале-2009. Яир Гохнер также является художественным директором международного ЛГБТ-кинофестиваля TLVFest с момента его основания в 2006 году.

Иван Козленко

Иван Козленко генеральный директор Национального центра Александра Довженко. Ввел ряд образовательных и популяризаторских проектов: “Круг Волчка”, “Украинская новая волна”, “Культурфильмы” и другие. 2010 основал Фестиваль немого кино и современной музыки “Немые ночи” в Одессе, целью которого является реактуализации украинского киноавангарда. Составитель и издатель DVD-коллекции украинской немой киноклассики “Украинское немое / Ukrainian Re-Vision”. Автор романа “Танжер”, отобранного в короткий список национальной книжной премии “Книга года”.

Надежда Парфан

Надежда Парфан режиссер, куратор, кинодистрибьютор. Полнометражный дебют Надежды “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго” (2019) получил премию Украинская киноакадемии “Золотая Юла” как лучший документальный фильм года, а также премию Союза кинокритиков “Киноколо”. Основательница и креативный директор международного фестиваля “86” в городе Славутиче (2015-2018). Основательница онлайн-платформы Takflix.com, что продвигает украинское кино в интернете.