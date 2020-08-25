Фильм продюсера Анны Капустиной и режиссера Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин" покажут на торжественной Церемонии награждения фестиваля "Молодость" 29 августа 2020 года. Событие пройдет в кинотеатре под Аркой Дружбы Народов.

“Земля голубая, будто апельсин” – дебютная полнометражная документальная лента режиссера Ирины Целик. Впервые в истории украинского кино фильм отечественного режиссера получил награду за лучшую режиссуру в конкурсной программе в одном из самых важных фестивалей мира “Сандэнс”.

Кинопроект фильма “Земля голубая, будто апельсин” стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино.

В мае 2020 фильм получил два главных приза в национальном и международном конкурсах Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Военные действия на востоке Украины продолжаются шестой год. Обстрелы в Красногоровке ( “красная зона” Донецкой обл.), где живут мать-одиночка Анна и ее четверо детей, не прекращаются. Но пока внешний мир состоит из взрывов и хаоса, дом наших героев полный жизни и света. Мама и дети имеют различные увлечения, играют на различных музыкальных инструментах и, что самое интересное, снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Творческий процесс ставит вопрос о том, какую силу имеет искусство в темные времена? Как рассказать о войне, пользуясь художественными средствами? Возможно, киносъемки как психодрама позволяют Анне и ее детям говорить таким образом о своих травмы и сохранить в себе человечность и жизнерадостность.

Режиссер: Ирина Целик

Продюсера Анна Капустина, Ґедре Жицките

Камера Вячеслав Цветков

Звук: Йонас Максвитис

Монтаж: Иван Банников, Ирина Целик

Производство: Albatros Communicos, Moonmakers

Дистрибуция: CAT & Docs

На самом деле, наш фильм не о войне, она выступает здесь лишь фоном. Это фильм о взрослении. О балансирование между войной и миром. О самотерапии с помощью кино. И о многих других вещей, которые могут быть близкими и понятными разным людям в мире.

Ирина Целик, Победители “Сандэнс-2020” // Moviegram, 2 февраля 2020

49-й Международный кинофестиваль “Молодость” проходит с 22 по 30 августа 2020

Официальный сайт: https://molodist.com/

Полное расписание показов: https://molodist.com/schedule

Билеты на сеансы: https://ticketsbox.com/molodist/

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