Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации.
В пятницу, 3 июля, мобильные операторы запустили 4G на еще восьми станциях столичного метро.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, запуск стал возможным благодаря ранее заключенному договору между КП “Киевский метрополитен” и украинскими операторами мобильной связи. Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, до стандарта 4G.
Таким образом, связь 4G работает уже на 9 станциях киевского метро: “Академгородок”, “Житомирская”, “Святошин”, “Героев Днепра”, “Минская”, “Оболонь”, “Сырец”, “Дорогожичи” и “Лукьяновская “.
- Напомним, первой станцией, где появилась связь 4G, стала станция “Академгородок”. Запуск состоялся 5 марта.