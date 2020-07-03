Мобильные операторы начали предоставлять услуги 4G связи на еще возьми станциях киевского метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации.

В пятницу, 3 июля, мобильные операторы запустили 4G на еще восьми станциях столичного метро.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, запуск стал возможным благодаря ранее заключенному договору между КП “Киевский метрополитен” и украинскими операторами мобильной связи. Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, до стандарта 4G.

Таким образом, связь 4G работает уже на 9 станциях киевского метро: “Академгородок”, “Житомирская”, “Святошин”, “Героев Днепра”, “Минская”, “Оболонь”, “Сырец”, “Дорогожичи” и “Лукьяновская “.