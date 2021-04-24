Про це вона оголосила на своїй сторінці в Facebook.

Альбом складається із 5 композицій. Серед них є пісня “Жалі”, яку співачка виконала в дуеті з реперкою Alyona Alyona.

Також до складу альбому увійшли треки, створені разом із музикантами Koloah та Vakula (котрі творять у жанрі електронної музики).

Усі пісні були написані протягом останніх двох років.

“5:45″ продовжує моє вивчення емоцій людини. Він про погляд в себе. У ньому трохи меланхолії, трохи смутку. Він про душевний стан, коли ти просто сприймаєш все, як є, і розумієш, що нічого не можна змінити”, – розповіла Джамала, коментуючи ідею альбому.

Варто зазначити, що це другий альбом співачки за останні півтора місяці. На початку березня вийшов альбом “Ми”, до якого увійшли 8 композицій.