Программой конференции предусмотрено более 30 докладов о:
- Containerization and virtualization
- DevOps tools and approaches
- Cloud and digital platforms
- CI and CD
- SecOps and TestOps
- DevOps Culture
Что для участников:
- личный закрыт кабинет с уникальным доступом ко всем активностей конференции
- 3 параллельных трека докладов от лучших международных специалистов
- сесии “вопрос-ответ” после каждого доклада направления со спикером
- online активности и розыгрыши призов от партнеров конференции
- доступ ко всем видео материалов конференции
- online afterparty (вас ждет увлекательная онлайн игра квиз от “Гедонист”)