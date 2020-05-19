Программой конференции предусмотрено более 30 докладов о:

  • Containerization and virtualization
  • DevOps tools and approaches
  • Cloud and digital platforms
  • CI and CD
  • SecOps and TestOps
  • DevOps Culture

Что для участников:

  • личный закрыт кабинет с уникальным доступом ко всем активностей конференции
  • 3 параллельных трека докладов от лучших международных специалистов
  • сесии “вопрос-ответ” после каждого доклада направления со спикером
  • online активности и розыгрыши призов от партнеров конференции
  • доступ ко всем видео материалов конференции
  • online afterparty (вас ждет увлекательная онлайн игра квиз от “Гедонист”)