5-7 ноября в выставочном центре "АККО Интернешнл" (Киев, проспект Победы, 40-Б) состоится единственная в Украине выставка, представляющая индустрию зимних видов спорта, туризма и активного отдыха − Winter Sport Expo 2020. Мероприятие будет полезным и выгодным как оптовым компаниям, сетям магазинов, спортивным центрам, так и любителям зимних видов спорта.

В этом году формат выставки расширен (b2b + b2c)! Участники мероприятия смогут наладить связь с бизнес партнерами – b2b аудиторией, а также взаимодействовать с конечным потребителем – b2c аудиторией и реализовывать свою продукцию сразу на стенде, соответственно, посетители приобретут необходимые товары на выставке.

“Как лучше отдохнуть?”, “Где купить снаряжение?”, “Как правильно его подобрать и где испытать?”, “Какие горные массивы самые красивые и куда стоит поехать в первую очередь?” – на все эти вопросы с легкостью можно найти ответы, посетив Winter Sport Expo 2020.

Тематические разделы выставки:

Winter Sports Salon:

Снаряжение: лыжи, сноуборды, коньки, санки, горнолыжное и сноубордическое крепления, снегоступы и прочее.

Зимняя одежда: горнолыжная и сноубордистская одежда, термоактивная спортивная одежда, термоактивное белье, краги и рукавицы, подшлемники, балаклавы, бафы и прочее.

Зимняя обувь: горнолыжная, сноубордическая, треккинговая и спортивная обувь и прочее.

Защитная экипировка: шлемы, маски, щитки, нагрудники, налокотники и прочее.

Зимний инвентарь: горнолыжные и лыжные палки, клюшки и шайбы, чехлы для снаряжения, треккинговое снаряжения для зимних походов, палатки и тенты, лавинное снаряжения, инструменты для ремонта снаряжения и прочее.

Лыжные симуляторы, тренажеры и системы тестирования зимнего оборудования.

Гаджеты и экшн-камеры для экстремалов.

Спортивное питание.

Средства ухода: воск, масла, парафины, спреи и т.д.

Outdoor Salon:

Оборудование для горнолыжных комплексов и трасс.

Специализированная зимняя техника (снегоходы, ратраки, снегоуборочные машины, оборудование для ледовых катков).

Winter Travel Salon:

Горнолыжные курорты.

Горнолыжные школы.

Экстрим-туры.

Туристические агентства.

Спортивный туризм.

Sport Medicine Salon:

Центры спортивной и медицинской реабилитации.

Лечебные курорты и санатории.

Оборудование и товары для физиотерапии, реабилитации и спортивной медицины.

Спортивная фармакотерапия.

Неотложная медицинская помощь в спорте.

Консультации и комплексное юридическое сопровождение.

На выставке, в рамках Winter Sports Salon, примут участие отечественные и мировые производители, поставщики профессионального снаряжения, защитной экипировки, инвентаря для активного зимнего отдыха и спортивного туризма. Они представят на рассмотрение профессиональной публики и просто любителей экстремального спорта свою продукцию, продемонстрируют новинки, а также помогут подобрать идеальный вариант.

В экспозиции будет представлен широкий ассортимент спортивной зимней одежды и обуви. Компании-участники представят свои новые коллекции от известных, ведущих брендов, расскажут об особенностях каждой из них и об их уникальных свойствах.

Также на выставке можно будет ознакомиться и приобрести товары, которые сегодня пользуются особой популярностью, и без которых уже трудно представить любые экстремальные занятия спортом – это разнообразные гаджеты и экшн-камеры.

И конечно, не стоит забывать о таких необходимых деталях, как средства ухода за спортивным снаряжением, мы позаботились о наличии этой продукции на стендах компаний.

Тяжелой артиллерией в экспозиции выступит оборудование для горнолыжных комплексов, трасс и специализированная зимняя техника, которая будет представлена отдельным салоном – Outdoor Salon.

Залог идеального отдыха – это тщательно подобранное место для него. На Winter Travel Salon посетителей ознакомят с популярными и отлично оборудованными горнолыжными курортами, на которых есть все необходимое для отдыха и катания. Туристические агентства предоставят исчерпывающую информацию о самых известных горнолыжных курортах и их инфраструктуру, предложат экстрим-туры и лучшие места для спортивного туризма.

Выставка будет актуальной и полезной в том числе для тех, кого интересует спортивная реабилитация – Sport Medicine Salon. Здесь участники смогут получить полную и подробную информацию о центрах спортивной и медицинской реабилитации, лечебных курортах и санаториях, оборудовании и товарах для физиотерапии, реабилитации и спортивной медицины, неотложной медицинской помощи в спорте.

Обратите внимание, что в рамках выставки непрерывно будут проходить презентации, конференции и мастер-классы с выступлениями известных спортсменов, представителей мировых компаний, брендов и экспертов по зимним видам спорта. Именно здесь можно встретить олимпийских чемпионов, пообщаться, сделать фото или получить автограф на своем борде!

Приходи на Winter Sport Expo 2020, чтобы заранее подготовиться к зимнему спортивному сезону. Не нужно напрасно тратить время в раздумьях, колебаниях, выбирая в сети нужное снаряжение, экипировку, одежду. Качественное ли, подойдет ли, действительно ли из указанного материала. Приди, ознакомься, испытай, приобрети самое выгодное для себя. Единственная, уникальная выставка с самым большим ассортиментом. Все лучшее здесь и сейчас!

Иди к цели комфортно и безопасно благодаря Winter Sport Expo 2020. Каждая деталь имеет значение, каждый шаг ведет к победе.

Регистрируйся на посещение выставки здесь: http://sportexpo.kiev.ua/reiestratsiia-na-vidviduvannia-vystavky

А чтобы принять участие со стендом, бронируй место для своей компании по этой ссылке: http://sportexpo.kiev.ua/zayavka-na-uchast

Дата проведения: 5-7 ноября 2020 года

Адрес: выставочный центр “АККО Интернешнл”, г. Киев, пр-т Победы 40-Б, парк имени Пушкина, рядом с метро “Шулявская” или “Политехнический Институт”