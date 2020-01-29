Новые факты от бывшего советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона, изложенные в его неопубликованной книге, могут усложнить судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Отрывки из книги опубликовало американское издание The New York Times.

В книге подтверждается, что замораживание военной помощи Украине в июле 2019 года было связано с объявлением ею расследований в отношении одного из конкурентов Трампа на президентских выборах 2020 года — Джо Байдена.

5 выдержек из книги:

Трампа неоднократно просили разморозить помощь Украине

В августе во время разговора с Трампом Болтон высказал свою озабоченность задержкой выделенной Конгрессом помощи Украине в размере 391 млн долларов.

Трамп ответил, что предпочел бы не отправлять помощь Украине, пока официальные лица не передадут все имеющиеся у них материалы о российском расследовании, касающемся Байдена и сторонников Хиллари Клинтон в Украине.

В своих заявлениях Трамп апеллировал к ничем необоснованным утверждениям его адвоката Рудольфа Джулиани, который выискивал любые попытки Украины нанести политический ущерб Трампу.

У Трампа были разногласия с представителями национальной безопасности

По словам Болтона, госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер присоединились к нему, чтобы заставить Трампа как можно быстрее разморозить помощь Украине.

Трамп в разговорах с ними неоднократно упоминал различные обиды на Украину, в частности то, что украинцы поддержали Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Болтон общался с Барром и Помпео о Джулиани

По словам Болтона, госсекретарь США Майк Помпео в частных разговорах утверждал, что не верит заявлениям личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович причастна к коррупции. Майк Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

Болтон написал, что предупредил об этом адвокатов Белого дома в прошлом году.

Еще Болтон упоминает имя генерального прокурора Уильяма Барра. Так, Болтон предупредил генпрокурора о том, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским (25 июля 2019 г. – ред.) упомянул его имя. Болтон присутствовал во время этого разговора, а Барр – нет.

Болтон готов свидетельствовать по делу об импичменте

Болтон заявил, что готов выступить в Конгрессе США по делу об импичменте Дональда Трампа, но Белый дом этому всячески противится.

Но при этом Болтон обеспокоен тем, что, если после судебного разбирательства его отчет о “договоренностях” Трампа с Украиной будет опубликован, его могут обвинить в том, что он скрывал потенциально компрометирующие материалы для личной выгоды – увеличения объема продаж своей книги.

Рукопись Болтона внесла существенный поворот в судебном процессе

Откровения из неопубликованной книги Болтона могут усложнить судебное разбирательство по делу об импичменте.

Так, факты, изложенные Болтоном, могут найти поддержку среди ряда сенаторов.

По крайней мере один сенатор, который будет голосовать за импичмент Трампа, упоминается в проекте книги: Рон Джонсон, республиканец из Висконсина.

Болтон сказал, что Джонсон присутствовал на встрече с Трампом в мае прошлого года, на которой президент заявил, что Украина пытается нанести ему политический ущерб.

Если Сенат проголосует за то, чтобы заслушать свидетельства Болтона, процесс может продлиться до февраля.

Напомним, в конце августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Позднее программа военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники, была разблокирована. 19 сентября в Палате представителей Конгресса США приняли закон о выделении Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

Во время открытых слушаний в Конгрессе посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что пытался выяснить причины задержки военной помощи, однако так и не получил “четкого ответа” и связал ее с требованиями американского лидера Дональда Трампа, которые касались расследования дела Burisma. Сондленд также подтвердил, что расследование “дела Байдена” выгодно для президента Дональда Трампа и являлось условием проведения личной встречи американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским.