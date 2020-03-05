Главная героиня фильма – Мария – парижанка, и этим все сказано. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. Пока однажды муж не уличает ее в многочисленных изменах. Мария снимает номер в гостинице прямо напротив своей квартиры, наблюдая в окно за супругом и вспоминая их историю любви. У нее есть одна волшебная ночь, чтобы решить, что делать же дальше. Но непрошенных советчиков оказывается неожиданно много.

По случаю выхода романтической комедии “Одной волшебной ночью” в прокат, мы собрали пять интересных фактов о фильме:

Главную роль в фильме сыграла дочь двух легенд европейского кино – Катрин Денев и Марчелло Мастроянни – актриса Кьяра Мастроянни. По словам режиссера Кристофа Оноре, сценарий фильма он написал специально под Кьяру. “Я уже давно хотел снять “думающего” персонажа, – рассказывает режиссер. – А так как я тоже давно хотел снять беспокойный лоб и ироничные ямочки на щеках Кьяры Мастроянни, то срочно приступил к производству фильма”. Стоит отметить, что это уже шестая их совместная работа.

2. Мировая премьера романтической комедии “Одной волшебной ночью” состоялась на Каннском кинофестивале, где картина была представлена во второй по значимости конкурсной программе – “Особый взгляд”. За роль парижанки Марии Кьяра Мастроянни получила свою первую профессиональную награду – Премию за лучшую женскую роль. В Украине же фильм впервые был представлен в рамках фестиваля “Вечера французского кино”.

<noscript><iframe title="ОДНІЄЇ ЧАРІВНОЇ НОЧІ / CHAMBRE 212, офіційний український трейлер, 2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/efZZSzhNgWI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

3. Оригинальное название фильма – “Комната 212” – остроумная отсылка к Кодексу Наполеона (Гражданскому кодексу 1804 года), который с изменениями и дополнениями действует до сих пор. А ирония заключается в том, что именно под этим номером сформулированы обязанности супругов хранить взаимную верность, помогать и поддерживать друг друга.

4. Еще одна изюминка фильма – певец и актер Бенжамен Биоле, бывший супруг Кьяры Мастроянни, сыграл в фильме мужа главной героини Марии – Ришара в зрелом возрасте. “В наших великих представлениях о фильмах и том, как делается кино, мы забываем драгоценный и редкий элемент: любовь, которую актеры чувствуют друг к другу. Доверие, юмор, привязанность, дружбу между ними; и как нам, режиссерам, иногда везет запечатлеть эти потоки радости, которые они нам дарят, – рассказывает Кристоф о работе с актерами. – Этот фильм всем обязан нежности и доброжелательной теплоте Венсана Лакоста, Бенжамена Биоле, Камиллы Коттин и Кьяры Мастроянни”.

5. “Одной волшебной ночью” – признание Кристофа Оноре в любви к… кинематографу. В фильме есть отсылки к творчеству Вуди Аллена, Ингмара Бергмана, Бертрана Блие, Веры Хитиловой, Саши Гитри и Кэри Гранта. Всех этих великих кинематографистов Кристоф благодарит в финальных титрах. “Каждый из них, сам того не зная, и с чувством братства, которое испытывал только я, позволил мне уловить специфический облик этого нового фильма”, – отмечает режиссер.

Но и этого Кристофу Онере оказалось недостаточно: своих героев он поселил в районе Монпарнаса прямо над кинотеатром 7 Cinemas, где показывают последний фильм Франсуа Озона.