Об этом сообщается на сайте канала.
Торжественная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца.
Также планируется церемония подписания украинской-польских двусторонних документов.
Это первый визит польского президента после переизбрания на посту – до этого он не был в Украине около трех лет, когда между странами возник политический конфликт. Тогда в Польше вандалы й раз испортили памятники украинским воинам, а Украина запретила проводить эксгумацию и поиск останков поляков на территории страны. В 2019 году Владимир Зеленский разблокировал запрет.
Телеканал сообщает, что их журналистов не пропустили в Мариинский дворец, в отличие от представителей СМИ, известных, как прокремлевские.
- 11 октября президент Польши Дуда прибыл с официальным визитом в Украину.