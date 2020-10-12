В Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он сегодня встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телеканал «5 канал» не пустили на встречу президентов в Мариинский дворец, в отличие от СМИ с пророссийской репутацией.

Об этом сообщается на сайте канала.

Торжественная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца.

Также планируется церемония подписания украинской-польских двусторонних документов.

Это первый визит польского президента после переизбрания на посту – до этого он не был в Украине около трех лет, когда между странами возник политический конфликт. Тогда в Польше вандалы й раз испортили памятники украинским воинам, а Украина запретила проводить эксгумацию и поиск останков поляков на территории страны. В 2019 году Владимир Зеленский разблокировал запрет.

Телеканал сообщает, что их журналистов не пропустили в Мариинский дворец, в отличие от представителей СМИ, известных, как прокремлевские.