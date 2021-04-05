Сегодня, 5 апреля, Международный день супа.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1614 – в Королевстве Англия начинает заседать “тухлый парламент” (англ. Addled Parliament), который назовут так потому, что он не примет никаких законопроектив.

1710 – в османском городе Бендеры заключен договор между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством. Сам документ получил название “Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского”, а позже историки назвали его Бендерская конституция или Конституцией Пилипа Орлика (по имени гетмана, что заключал документ).

1722 – голландский мореплаватель Якоб Роґґевен открыл остров Пасхи.

1797 – русский царь Павел I запретил помещикам заставлять крестьян к работе в воскресенье.

1815 – началось извержение вулкана Тамбора (Тамбора) на острове Сумбава (Индонезия). Продолжалось до 12 апреля. Погибло почти 4900 человек.

1843 – Гонконг объявлен владением Великобритании.

1913 – Нильс Бор завершил статью “О строении атомов и молекул”, которая дала начало квантовой теории.

1956 – американские химики Маршалл Гейтс-младший и Гильг Чуди синтезировали морфин.

1992 – в ходе Боснийской войны началась осада Сараево – самая осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом.

2017 – в Германии в составе Бундесвера учрежден новый род войск – кибервойска.

Какой сегодня церковный праздник:

5 апреля христиане отмечают день святого Никона. В этот день начинают высаживать яблони, рябину, красную, черную смородину.

Приметы погоды:

Теплый день, но ночью был мороз – ждать в апреле хорошей погоды.

Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – к холодному лету.

Именины отмечают Василий, Лидия, Никон, Пахом.