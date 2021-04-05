Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1614 – в Королевстве Англия начинает заседать “тухлый парламент” (англ. Addled Parliament), который назовут так потому, что он не примет никаких законопроектив.
1710 – в османском городе Бендеры заключен договор между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством. Сам документ получил название “Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского”, а позже историки назвали его Бендерская конституция или Конституцией Пилипа Орлика (по имени гетмана, что заключал документ).
1722 – голландский мореплаватель Якоб Роґґевен открыл остров Пасхи.
1797 – русский царь Павел I запретил помещикам заставлять крестьян к работе в воскресенье.
1815 – началось извержение вулкана Тамбора (Тамбора) на острове Сумбава (Индонезия). Продолжалось до 12 апреля. Погибло почти 4900 человек.
1843 – Гонконг объявлен владением Великобритании.
1913 – Нильс Бор завершил статью “О строении атомов и молекул”, которая дала начало квантовой теории.
1956 – американские химики Маршалл Гейтс-младший и Гильг Чуди синтезировали морфин.
1992 – в ходе Боснийской войны началась осада Сараево – самая осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом.
2017 – в Германии в составе Бундесвера учрежден новый род войск – кибервойска.
Какой сегодня церковный праздник:
5 апреля христиане отмечают день святого Никона. В этот день начинают высаживать яблони, рябину, красную, черную смородину.
Приметы погоды:
Теплый день, но ночью был мороз – ждать в апреле хорошей погоды.
Если 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел – к холодному лету.
Именины отмечают Василий, Лидия, Никон, Пахом.