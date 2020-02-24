Народный депутат Илья Кива поздравил всех с "Днем советской армии", хотя еще 5 лет назад сам просил не поздравлять его с праздником армии страны-оккупанта.

В частности, 23-го февраля 2020 года Кива поздравил мужчин с праздником.

“Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией! С праздником нас мужчины!”, – написал он.

При этом пользователи социальных сетей подметили, что 5 лет тому назад, 23-го февраля 2015 года Кива просил “не поздравлять его с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию”.

“Огромная просьба! Не поздравлять меня с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию, которое я считаю своим врагом и врагом моей Родины!”, – писал он в 2015-м году.

Напомним, что в данный момент Илья Кива является народным депутатом Украины от фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

В феврале 2015 года Кива работал заместителем начальника полиции Донецкой области и принимал участие в антитеррористической операции.