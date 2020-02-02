#Буквы рассказывают о жизни и творчестве музыканта.

Биография

Андрей Кузьменко (1968-2015), известный украинский певец, продюсер, телеведущий, лидер группы “Скрябин”. Родился в городе Самбор Львовской области.

Мама Андрея работала учительницей музыки, отец – инженером.

В детстве Андрей Кузьменко сначала мечтал стать водителем мусоровоза, а потом – врачом-неврологом. Но услышанная в 1979 году песня The Beatles “Lady Madonna” перевернула его жизнь. 10-летний мальчик захотел сыграть ее на пианино.

С этого момента Кузьма Скрябин задумался о том, чтобы писать песни.

Первая группа

В 1983 году на польском радио, в передаче “Цілий той рок” Андрей впервые услышал британскую хардкор-панк-группу The Exploited. “Панк включил во мне совсем нового человека”, – утверждал он.

Кузьма хотел создавать музыку сам. В составе группы, игравшей на танцах, Кузьменко был гитаристом.

Вскоре из школьной команды, в которую входили одноклассники Кузьмы, сформировалась панк-группа “Ланцюгова реакція”.

Первый клип Андрея Кузьменко

Первый клип Кузьмы и его группы показали на украинском телевидении в 1995 году. Это была песня Train.

Выпуск хит-парада “Территория А” 1996-го, в котором принял участие Кузьма:

Выступления в России

В начале 2000-х продвижением группы “Скрябин” в России собирался заняться продюсер Леонид Бурлаков, который занимался раскруткой группы “Мумий Тролль” и Земфиры.

Бурлакову тогда очень понравился незаконченный альбом “Эутерпа”.

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“Когда мы играли в московском клубе “Депо”, я обратил внимание, что люди все-таки слушали тексты. Ведь в случае со “Скрябиным” тексты играют очень большую роль для восприятии. Мы убедились в этом, когда после концерта нас расспрашивали, что означают отдельные слова. Поэтому Бурлаков мне и рекомендовал при написании текстов использовать побольше универсальных слов, которые будут понятны как украинцам, так и русским. Честно говоря, это для меня проблема. Я никогда над этим раньше не задумывался и писал на лету, а теперь этот фактор тоже немного притормаживает развитие событий”, – рассказывал Кузьма.

Но сотрудничество с Бурлаковым было недолгим – всего несколько выступлений в клубах Москвы.

В 2011 г. Кузьма с группой дали последний концерт в России, который прошел 21 мая в Санкт-Петербурге.

Андрей Кузьменко работал и на телевидении. Так, с 2003 г. он стал ведущим программ “Шанс” и “Шейканемо”.

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Гибель Андрея Кузьменко

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 г. Автомобиль, на котором музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, столкнулся с молоковозом. От полученных травм Андрей погиб на месте. Ему было 46 лет.

По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины — “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения”.