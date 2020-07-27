Чтобы разнообразить ваше сладкое летнее меню, ТМ “Ласунка” подготовила 5 вкусных рецептов десертов с мороженым.
Вишневый десерт с мороженым
Ингредиенты:
- 250 г песочного печенья;
- 150 г сливочного мороженого;
- 150 г вишни без косточки;
- 50 г сахара;
- 15 г желатина;
- 200 мл воды.
Приготовление:
- Желатин залейте водой и оставьте набухать. После прогрейте до растворения желатина, но не кипятите.
- Вишню выложите в сотейник и засыпьте сахаром. Проварите смесь 10-15 минут. Слегка остудите и смешайте с растворенным желатином.
- Печенье покрошите на крошку разного размера. Выстелите крошкой дно формочки и слегка утрамбуйте.
- Сверху положите ложку размягченного мороженого.
- Залейте ягодно-желатиновой смесью.
- Добавьте еще один слой мороженого.
- Поставьте в холодильник на 1,5 часа, чтобы желатин застыл, а мороженое подтаяло.
Десерт с мороженым “А-ля мохито”
Для рецепта лучше всего подходит лимонный сорбет, с ним у вас получится классический вкус мохито. Но можно заменить малиновым, клубничным или другим по вкусу.
Ингредиенты:
- 400 г сорбета;
- 1 небольшой лайм;
- 150 мл белого рома;
- пучок свежей мяты.
Приготовление:
- Дайте сорбету слегка размягчился.
- Мяту порубите ножом или перебейте в блендере. Из лайма снимите цедру и выдавите сок. Все вмешайте в размягченный сорбет.
- Поставьте в морозильную камеру до полной заморозки. Перед подачей сформируйте из сорбета шарики и украсьте мятой, ягодами.
Торт-мороженое Орео
Ингредиенты:
- 30-35 печенек “Орео”;
- 1 кг пломбира ТМ “Ласунка”;
- 50 г масла сливочного 82% жирности.
Приготовление:
- Блендером перебейте печенье до мелкой крошки. Масло растопите в микроволновке и добавьте к печенью. Вымешайте в однородную массу и утрамбуйте полученную смесь на низ формы со съемными бортами. Поставьте в морозилку застыть на 20 минут.
- Сверху застывшей основы положите мороженое и хорошо уплотните. Посыпьте крошкой и кусочками печенья Орео. Снова поставьте в морозилку до полного застывания.
- Перед подачей снимите бортик формы, нарежьте на порционные куски и угощайтесь.
“Запеченная Аляска”
Для рецепта идеально купить мороженое пломбир, но вы можете использовать любое другое мороженое, а чтобы десерт имел красивый разрез — готовьте из мороженого разных цветов.
Ингредиенты:
- 750 г сливочного пломбира;
- 4 шт. куриных яиц;
- 80 г сл. масла 82% жирности;
- 250 г сахара-песка;
- 100 г муки из пшеницы;
- 5 г порошка разрыхлителя;
- соль на кончике ножа.
Приготовление:
- Небольшой круглый салатник выстелите внутри пищевой пленкой. Мороженое размягчите при комнатной температуре, затем переложите в салатник, хорошо уплотняя. Отправьте замораживаться на 4 часа.
- Отделите желтки от белков. В желтки добавьте 100 г сахара и взбейте их до пышной белой массы. Сливочное масло растопите в микроволновке и негорячим вмешайте в желтки. Всыпьте муку, разрыхлитель и аккуратно перемешайте до однородности. Выпекайте в духовке при 200 градусах 30 минут.
- Из бисквитного коржа вырежьте круг равный площади поверхности мороженого в форме-салатнике. Переверните емкость с мороженым на круг, чтобы соединить оба слоя. Снова отправьте в морозилку.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Взбейте белки с остальным сахаром и щепоткой соли до плотной массы со стойкими пиками.
- Достаньте заготовку и обмажьте ее белковой меренгой. Запеките десерт в духовке на верхнем нагреве около 5 минут. Нарежьте десерт на порции и сразу подавайте к столу.
Мороженое с халвой
Ингредиенты:
- 500 г сливочного пломбира ТМ “Ласунка”;
- 200 г халвы;
- горсть чищеных семечек.
Приготовление:
- Халву раскрошите на кусочки.
- Дайте мороженому немного подтаять.Выложите половину халвы и семечек в мороженое, перемешайте и отправьте в морозилку застывать.
- Перед подачей сформируйте порционные шарики, сверху присыпьте оставшимися семечками и крошкой халвы.
Выбирайте рецепт по своему вкусу, покупайте любимое мороженое — и десерт порадует всю вашу семью. Пусть ваше лето будет вкусным!