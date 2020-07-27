Лето — это пора мороженого. Нет ничего лучше в жаркий день, чем купить мороженое и насладиться его прохладой. А если объединить мороженое и десерт — получается нечто вкусное и освежающее.

Чтобы разнообразить ваше сладкое летнее меню, ТМ “Ласунка” подготовила 5 вкусных рецептов десертов с мороженым.

Вишневый десерт с мороженым

Ингредиенты:

250 г песочного печенья;

150 г сливочного мороженого;

150 г вишни без косточки;

50 г сахара;

15 г желатина;

200 мл воды.

Приготовление:

Желатин залейте водой и оставьте набухать. После прогрейте до растворения желатина, но не кипятите. Вишню выложите в сотейник и засыпьте сахаром. Проварите смесь 10-15 минут. Слегка остудите и смешайте с растворенным желатином. Печенье покрошите на крошку разного размера. Выстелите крошкой дно формочки и слегка утрамбуйте. Сверху положите ложку размягченного мороженого. Залейте ягодно-желатиновой смесью. Добавьте еще один слой мороженого. Поставьте в холодильник на 1,5 часа, чтобы желатин застыл, а мороженое подтаяло.

Десерт с мороженым “А-ля мохито”

Для рецепта лучше всего подходит лимонный сорбет, с ним у вас получится классический вкус мохито. Но можно заменить малиновым, клубничным или другим по вкусу.

Ингредиенты:

400 г сорбета;

1 небольшой лайм;

150 мл белого рома;

пучок свежей мяты.

Приготовление:

Дайте сорбету слегка размягчился. Мяту порубите ножом или перебейте в блендере. Из лайма снимите цедру и выдавите сок. Все вмешайте в размягченный сорбет. Поставьте в морозильную камеру до полной заморозки. Перед подачей сформируйте из сорбета шарики и украсьте мятой, ягодами.

Торт-мороженое Орео

Ингредиенты:

30-35 печенек “Орео”;

1 кг пломбира ТМ “Ласунка”;

50 г масла сливочного 82% жирности.

Приготовление:

Блендером перебейте печенье до мелкой крошки. Масло растопите в микроволновке и добавьте к печенью. Вымешайте в однородную массу и утрамбуйте полученную смесь на низ формы со съемными бортами. Поставьте в морозилку застыть на 20 минут. Сверху застывшей основы положите мороженое и хорошо уплотните. Посыпьте крошкой и кусочками печенья Орео. Снова поставьте в морозилку до полного застывания. Перед подачей снимите бортик формы, нарежьте на порционные куски и угощайтесь.

“Запеченная Аляска”

Для рецепта идеально купить мороженое пломбир, но вы можете использовать любое другое мороженое, а чтобы десерт имел красивый разрез — готовьте из мороженого разных цветов.

Ингредиенты:

750 г сливочного пломбира;

4 шт. куриных яиц;

80 г сл. масла 82% жирности;

250 г сахара-песка;

100 г муки из пшеницы;

5 г порошка разрыхлителя;

соль на кончике ножа.

Приготовление:

Небольшой круглый салатник выстелите внутри пищевой пленкой. Мороженое размягчите при комнатной температуре, затем переложите в салатник, хорошо уплотняя. Отправьте замораживаться на 4 часа. Отделите желтки от белков. В желтки добавьте 100 г сахара и взбейте их до пышной белой массы. Сливочное масло растопите в микроволновке и негорячим вмешайте в желтки. Всыпьте муку, разрыхлитель и аккуратно перемешайте до однородности. Выпекайте в духовке при 200 градусах 30 минут. Из бисквитного коржа вырежьте круг равный площади поверхности мороженого в форме-салатнике. Переверните емкость с мороженым на круг, чтобы соединить оба слоя. Снова отправьте в морозилку. Разогрейте духовку до 200 градусов. Взбейте белки с остальным сахаром и щепоткой соли до плотной массы со стойкими пиками. Достаньте заготовку и обмажьте ее белковой меренгой. Запеките десерт в духовке на верхнем нагреве около 5 минут. Нарежьте десерт на порции и сразу подавайте к столу.

Мороженое с халвой

Ингредиенты:

500 г сливочного пломбира ТМ “Ласунка”;

200 г халвы;

горсть чищеных семечек.

Приготовление:

Халву раскрошите на кусочки.

Дайте мороженому немного подтаять.Выложите половину халвы и семечек в мороженое, перемешайте и отправьте в морозилку застывать.

Перед подачей сформируйте порционные шарики, сверху присыпьте оставшимися семечками и крошкой халвы.

Выбирайте рецепт по своему вкусу, покупайте любимое мороженое — и десерт порадует всю вашу семью. Пусть ваше лето будет вкусным!