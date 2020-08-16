Чтобы посетить остров не обязательно ехать на курорты Индийского или Тихого океанов. Острова есть и в Украине - и они не менее интересны.

Об этом рассказывают #Буквы.

Змеиный (Одесская область)

Территория острова составляет 17 км кв. Это самый отдаленный остров от материковой части Украины.

Ближайший населенный пункт к острову – Вилково. Расстояние составляет 35 км. Доплыть можно на катере, записавшись на экскурсию.

Свое название остров получил из-за того, что там раньше водилось много змей. Кроме того, остров был предметом спора между Украиной и Румынией из-за месторождений нефти и газа. Ныне остров Змеиный считается украинской территорией. На нем активно развивается туризм. Там есть пещерные гроты и карстовые пещеры.

Остров делится на две части: верхнюю и нижнюю. На верхней части оборудована погранзастава и вертолетная площадка, а в нижней части развивается туристическая инфраструктура. Здесь стоит маяк из остатков храма Ахилла, есть отделение банка, магазин, медпункт и даже музей. Музей находится в одном здании с гостиницей.

Берег острова скалистый, но там все же есть несколько пляжей. Из растительности на острове пока только степная трава.

Остров Хортица (Запорожская область)

Остров Хортица – является самым большим островом на Днепре. Это государственный заповедник. На его территории сохранилось огромное количество исторических памятников от палеолита до современности. Остров Хортица в 2007 году вошел в список “Семи чудес Украины”. На северо-восточном побережье острова было воспроизведено настоящую Запорожскую Сечь, где хранятся древние козацкие традиции.

Территория острова составляет 23,5 км кв. Он находится на территории Запорожья, поэтому сюда можно доехать на городском транспорте.

На территории острова есть ландшафты степи, горы, яры, урочища и скалы высотой 40 м.

На территории Сечи ежегодно проходят фестивали, игры и забавы. Есть на острове мистические “места силы”.

Джарылгач (Херсонская область)

Вся территория острова и часть прилегающей акватории входит в Национальный природный парк “Джарылгачский”. Остров является условно заселенным.

На остров можно добраться по морю из Скадовска. Здесь дикие места, лазурное море и пляжи с мелким белым песком.

В Национальном природном парке “Джарылгачский” более 200 лиманных озер, есть лечебные грязи.

На острове более 500 видов растений – 21 вид занесен в Красную Книгу.

На острове можно встретить розового пеликана, желтую цаплю, орлана-белохвоста, лебедей, благородного оленя, муфлонов, ланей. Также дикого кабана, лисицу и енотовидную собаку.

Березань (Николаевская область)

На остров можно попасть, наняв катер в Очакове или Рыбаковке.

Сам остров пустынный – там нет деревьев и кустарников, лишь высокая степная трава и много шумных птиц.

Остров является центром археологического заповедника “Ольвия”. На территории острова все еще ведутся археологические работы.

Также остров Березань известен тем, что на его территории расстреляли взбунтовавшихся моряком крейсера “Очаков” во главе с лейтенантом Шмидтом. Последнему здесь установлен памятник.

Остров Свитязь (Волынская область)

Территория острова небольшая – всего 7 кв. км. На нем расположена наблюдательная база орнитологов.

Остров находится посредине озера Свитязь – самого большого и глубокого озера Украины. Его глубина достигает 60 метров. Вода в озере очень чистая и прозрачная.

Остров довольно запущен, но там есть домик лесника и несколько беседок. Местные говорят, что на остров можно попасть пешком, но насколько это правда – никто не знает.