Covid-19 Украина

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5-этажный корпус Александровской больницы забит больными COVID-19, – врач

В Александровской больнице, одной из крупнейших в Киеве, пятиэтажный инфекционный корпус полностью забит больными COVID-19.

Понедельник, 10 августа 2020, 23:59

Об этом в комментарии #Буквам рассказал ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко.

“Когда только начинали проводить тестирование, то количество исследований было мизерным – чуть более двухсот. Сейчас это в разы больше. Но, стоит отметить, что реальная заболеваемость значительно выше. Например, в Александровской больнице, одной из самых больших в Киеве, пятиэтажный инфекцонный корпус полностью забит. Еще корпус нейрохирургии закрыли и сделали его инфекционным – он тоже забит. Возможно еще один корпус будут закрывать и переделывать под инфекционный”, – сказал Илья Бурлаченко.

По его словам, высокий риск заразиться коронавирусом – это в закрытых помещениях, где есть скопления людей: супермаркеты, офисы, общественный транспорт.

“Носить маску на улице, когда рядом почти нет людей, не надо. Больше риск заразиться – это в плохо вентилируемых закрытых помещениях – магазинах, кафе, офисах, транспорте”, – рассказал он.

По словам врача, также следует правильно носить саму маску и регулярно ее менять.

“Нельзя носить маску на шее или подбородке. Заходя в помещение, маска должна прикрывать нос, плотно прилегать к щекам. Например, основной лозунг здравоохранительных органов в США это: “Носи маску, чтобы защитить других, а другие будут носить маску, чтобы защитить тебя”, – подчеркнул Илья Бурлаченко.

  • Ранее ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко рассказал, что введение властями на ранней стадии жесткого карантина послужило причиной нынешнего роста заболевания COVID-19.
Теги: Бурлаченко, Киев, Коронавирус

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